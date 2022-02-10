Американская сноубордистка переписала историю Олимпийских игр

Американская сноубордистка Хлоя Ким стала первой женщиной, кто смог дважды подряд завоевала "золото" в хафпайпе. 21-летняя спортсменка защитила свой титул, который она завоевала в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане.

Для справки: соревнования в этой дисциплине проводятся на специальном снежном рельефе, который представляет собой в разрезе половину трубы.

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Ким уже в первой попытке квалификации заработала 87,75 балла, выйдя в лидеры. В финале американская спортсменка также с первой попытки выполнила "золотой" заезд. Двукратная чемпионка мира безукоризненно выполнила все трюки, набрав 94 балла.

Вторую строчку с отставанием 3,75 балла заняла представительница Испании Керальт Кастеллет. "Бронза" у Сены Томмиты (Япония).

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