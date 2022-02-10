Фотофиниш определил победителя Олимпиады в сноуборде. Видео

Драматической получилась развязка финального олимпийского заезда по сноуборд-кроссу у мужчин. Победителя Пекина-2022 и серебряного призера на финише разделило всего несколько миллиметров, что выразилось в 0,005 секунды!

Сюжет феерической гонки появился на YouTube-канале "Евроспорта". За распределение мест на пьедестале соревновались четверо сноубордистов. Австриец Алессандро Хеммерле и канадец Элиот Гронден вырвались вперед, а на последних метрах удача улыбнулась европейцу.

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Смотрите, как все это происходило.

В дуэли же за бронзовую медаль итальянец Омар Визинтин опередил еще одного представителя Австрии – Юлиана Люфтнера. После распределения наград призеры дружно обнялись и вместе поднялись на пьедестал.

"Золото" Хеммерле стало четвертым для Австрии в Пекине и позволило ей подняться на четвертое место медального зачета. Причем, австрийцы делят с норвежцами и канадцами первенство по общему количеству наград – 12. Но если скандинавы уже пять раз поднимались на наивысшую ступеньку пьедестала, то "кленовые" – лишь однажды.

Узнавайте медальный зачет Олимпийских игр-2022.

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