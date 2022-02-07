Американская горнолыжница жестко упала во время спуска на Олимпиаде-2022

Андрей Фоменко
Другие виды спорта
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Американская горнолыжница жестко упала во время спуска на Олимпиаде-2022

Еще один неприятный инцидент произошел на Олимпийских играх в Пекине. Американская горнолыжница Нина О'Брайен во время соревнований в гигантском слаломе не удержалась на трассе и упала, пролетев несколько десятков метров.

Падение Нины О'Брайен.

Спортсменка, которая после первой попытки занимала шестое место, подвернула ногу недалеко от финиша и влетела в заградительные щиты.

О'Брайен не удержалась на трассе.
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Момент с падением Нины шокировал зрителей и спортсменок.

К девушке сразу же подоспели спасатели. В течение 10 минут ей оказывали медицинскую помощь, а соревнования приостановили. Самостоятельно встать О'Брайен не смогла, ее увезли на носилках. О степени тяжести травмы американки пока что информации нет.

Эвакуация Нины О'Брайен.

В минувшую пятницу, 4 февраля, Нина принимала участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Теперь же соревнования для горнолыжницы завершены.

Украинка Анастасия Шепиленко по сумме двух попыток показала 39-й результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, японская сноубордистка получила тяжелую травму на Олимпиаде: 20 минут лежала без движения.

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