Американская горнолыжница жестко упала во время спуска на Олимпиаде-2022

Еще один неприятный инцидент произошел на Олимпийских играх в Пекине. Американская горнолыжница Нина О'Брайен во время соревнований в гигантском слаломе не удержалась на трассе и упала, пролетев несколько десятков метров.

Спортсменка, которая после первой попытки занимала шестое место, подвернула ногу недалеко от финиша и влетела в заградительные щиты.

Момент с падением Нины шокировал зрителей и спортсменок.

Prayers out to Nina O'Brien from The USA Ski Team 🙏🏾 **WARNING** it's pretty bad 😱😱😱😱 pic.twitter.com/AWz6EVVfaw