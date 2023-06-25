90-кг метательница молота, чтобы спасти сборную, пробежала 100 м с барьерами и стала звездой Европейских игр-2023. Видео

Видео, с выступлением бельгийской легкоатлетки Джолиен Боумкво на Европейских играх-2023 стало вирусным. 12-кратная чемпионка Бельгии в метании молота и ядра финишировала последней с огромным отставанием в 19 секунд в беге на 100 метров с барьерами, но собрала массу восторженных отзывов в интернете.

Видео дня

29-летняя спортсменка вызвалась участвовать в забеге после того, как двое ее соотечественниц-спринтерок снялись с турнира из-за травм. Если бы никто не побежал, команда была бы дисквалифицирована, поэтому Боумкво решила спасти команду.

Во время гонки она неторопливо бежала, просто перешагивая через барьеры, а после финиша получила поздравление от соперниц.

Примечательно, чтоб благодаря выступлению Джолиен Бельгия получила не одно, а два очка. Представительница Швейцарии была дисквалифицирована за фальстарт.

"Моя сборная для меня важнее всего… это не шутки — командные очки. Я не могла допустить, чтобы это случилось, чтобы нас дисквалифировали", - сказала она после гонки.

Боумкво объяснила, что была более чем счастлива принять участие, и сказала, что это был "особый опыт".

"Мне сразу понравилась эта идея, но сперва я получила разрешение у тренера. Он дал согласие с условием, что я не буду быстро бежать с риском получить травму. Мы иногда преодолеваем барьеры на тренировках, так что я знаю, как это делать. Я думал, что это был особый опыт. Чувствовалось, что я привлекла гораздо больше внимание, чем когда выступала в своей дисциплине", - цитирует спортсменку The Daily Mail.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!