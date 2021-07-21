8 главных рекордов олимпийской надежды Украины Дарьи Белодед

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед является одной из главных претенденток на победу в Олимпийских играх 2020 году в Токио. Наша соотечественница входит в топ-5 спортсменов желто-синей сборной, которых букмекеры назвали фаворитами соревнований в Японии.

Несмотря на юный возраст, Белодед уже успела переписать историю мирового спорта и стать легендой дзюдо. В свои 20 лет спортсменка установила немало разнообразных рекордов. OBOZREVATEL собрал восемь главных из них.

Самая молодая чемпионка мира

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Выступая на чемпионате мира в 2018 году, Дарья Белодед в финале весовой категории до 48 килограмм одолела действующую чемпионку мира, японку Фуна Танаки. Эта победа также установила новый мировой рекорд – украинка стала самой молодой чемпионкой в истории дзюдо, в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

Самая молодая двукратная чемпионка мира

На своем втором ЧМ, в 2019-м, Белодед снова завоевала золотую медаль и установила новый рекорд – Дарья является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории (18 лет и 11 месяцев).

Первая украинка, которая выиграла чемпионат мира

До Белодед у Украины не было победителей ЧМ среди женщин. Ранее только две украинки становились призерами мирового первенства – Марина Прищепа выиграла "серебро" в 2009-м (категория до 78 кг), а Татьяна Беляева (до 72 кг) брала "бронзу" на ЧМ-1995.

Первая украинская дзюдоистка, которая дважды выигрывала ЧМ

О двойной победе на ЧМ украинцы раньше могли только мечтать – чемпионом мира до Белодед становился только Георгий Зантарая, в 2009-м (до 60 кг).

Первая украинская дзюдоистка, которая объединила титулы чемпиона Европы и чемпиона мира

В статусе действующего чемпиона Европы (победитель ЧЕ-2017) Дарья Белодед уже в следующем году выиграла и чемпионат мира.

Самая молодая чемпионка Европы среди украинских дзюдоистов

Свой первый титул континентального чемпиона Белодед завоевала всего в 16 лет. На момент победы украинке было 16 лет 6 месяцев и 10 дней.

Единственная из украинских дзюдоистов, кто выигрывал золото взрослого ЧЕ до 20-летии

На "взрослых" чемпионатах Европы украинские дзюдоисты добивались успехов, пересекая возрастной порог в 21 год. Белодед же резко опустила планку сразу на 5 лет.

Единственная из украинских дзюдоисток, когда-либо возглавлявших мировой рейтинг

После победы на чемпионате мира-2018 Дарья Белодед заняла верхнюю строчку рейтинга в своей весовой категории (до 48 кг). Перед стартом Олимпиады-2020 украинка занимает вторую строчку, уступая 1110 очков Дистрии Красники из Косова.