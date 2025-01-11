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156-кг гигант начал быковать перед соревнованием и поплатился за свои понты. Видео собрало 20 млн просмотров

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
912
156-кг гигант начал быковать перед соревнованием и поплатился за свои понты. Видео собрало 20 млн просмотров

Американский реслер Адам Шерр, выступавший под псевдонимом Браун Строуман, был жестко унижен Девоном Ларратом за свои понты перед турниром по армреслингу во Флориде. Соревнование Olympia 2021 состоялось 3 года назад, однако видео с эпизодом обрело новую жизнь в январе 2025 года. За несколько дней ролик собрал более 20 млн просмотров.

Видео дня
156-кг гигант начал быковать перед соревнованием и поплатился за свои понты. Видео собрало 20 млн просмотров

Перед соревнованием 206-сантиметровый Шерр, который весит 156 кг, всячески унижал соперника, оскорблял и демонстрировал свое пренебрежение.

156-кг гигант начал быковать перед соревнованием и поплатился за свои понты. Видео собрало 20 млн просмотров

В начале схватки могло показаться, что у Строумена есть шанс победить. Ларрат упирался, при этом успевая еще улыбаться на камеру. В какой-то миг он включился на полную, легко переломив ход схватки в свою пользу.  

156-кг гигант начал быковать перед соревнованием и поплатился за свои понты. Видео собрало 20 млн просмотров

Поклонники активно поддерживали Ларрата, отмечая его мастерство и силу. Один из фанатов написал: "Это самое жестокое унижение, которое я видел 💀". Другой добавил: "Люди забывают, что Девон – бывший боец JTF2 (канадского спецназа). Он смертоносен и в армрестлинге, и в бою". Ещё один пользователь отметил: "Большой парень растаял, как масло". 

Браун Строумен, настоящее имя которого Адам Шерр, известен как "Чёрная овца" в составе "Семьи Уайатта". В 2016 году он начал сольную карьеру, получив прозвище "Монстр среди людей" в мире WWE. Его разрушительная сила известна фанатам благодаря эффектным трюкам, таким как переворачивание машин скорой помощи.

Ларрат – настоящая легенда армрестлинга и обладатель символического "Молота наследия", который является высшей наградой в этом спорте, символизируя звание сильнейшего армрестлера мира. 

156-кг гигант начал быковать перед соревнованием и поплатился за свои понты. Видео собрало 20 млн просмотров

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