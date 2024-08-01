"Меня в жизни еще так сильно не били". В 1/8 финала соревнований по боксу трансгендер из Алжира Иман Халиф побеждает итальянку Анджелу Карини. По сути – первым же ударом.

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Італійка в сльозах відмовилася продовжувати бій. Їй присудили поразку.

Найцікавіше, що минулого року цей трансгендер виграв чемпіонат світу, але її дискваліфікували через підвищений рівень тестостерона. Організатори змагань навіть стверджували, що Халіф не пройшла тест на відповідність статі.

А тут на тобі. Придатний. Схоже, організаторам Ігор вдруге доведеться вибачатися після небінарної вакханалії на Відкритті Олімпіади. Фізіологічні можливості чоловіка, який відрізав собі пеніса, точно вищі за стандартну жінку. І цього трансгендера треба знімати із змагань.

Бо хочеться, щоб здоровий глузд все ж переміг ось цих невизначених осіб, який сьогодні чоловік, завтра жінка, післязавтра бінарна чи небінарна істота, один фіг.

Не вистачало нам ще бородатих дівок на Олімпіаді. На Євробаченні їх вдосталь.