Почему спортивная одежда должна быть синтетической: главные преимущества

Спортивная одежда оказывает большое влияние на результаты тренировки и на самочувствие человека. Поэтому нужно тщательно подбирать форму, которая подойдет именно вашему телу.

Видео дня

Чаще всего в пошиве спортивной одежды используют синтетические материалы, которые обеспечивают терморегуляцию и защищают кожу от царапин. OBOZREVATEL собрал все преимущества такой ткани.

Влагостойкость – это самый большой плюс синтетической одежды. В отличие от обычных тканей, синтетика не накапливает влагу, а избавляется от нее сразу. Благодаря этому происходит охлаждение тела.

Волокна синтетики обладает высокой износостойкостью. Это позволяет выполнять разные физические упражнения и при этом сохранять первоначальную форму одежды.

Многие считают, что в синтетике тело не дышит, но это заблуждение. При изготовлении спортивной одежды добавляют микроволокно, которое придает чувство легкости и "свежести". Благодаря технологиям пошива, ткань пропускает воздух, отводит влагу и обеспечивает терморегуляцию.

Правильный уход за одеждой продлит его ношение и красивый вид. Стирать его необходимо при температуре 30-40 градусов, добавляя качественные жидкие моющие средства. Значительным плюсом является то, что гладить такую ткань не нужно, а постоянная стирка не испортит вид.

Если вы регулярно занимаетесь спортом на свежем воздухе, то синтетика сохранит вашу кожу от ультрафиолетового излучения и не потеряет свой цвет.



Синтетической одежде неважно, какая у вас фигура. Она плотно прилегает к телу и придает ощущение комфорта при выполнении физических нагрузок.

Люди, которые все же предпочитают натуральные ткани должны знать, что хлопок в чистом виде не используется в производстве спортивной одежды, потому что материал плохо держит форму.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинцев обманывают при покупке одежды, заставляя платить больше.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.