Европейское карликовое государство завоевало первую в истории медаль Олимпийских игр

Представительница Сан-Марино Алессандра Перилли завоевала "бронзу" в стендовой стрельбе в дисциплине трап на Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала первой для европейского карликового государства в истории выступлений на Играх, которая началась еще в 1960 году.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ОИ, спортсменка из страны, которая со всех сторон окружена Италией, поразила 29 целей после 50 попыток и опередила атлетку из Австралии Сканлан Латишу (26). Первое место с олимпийским рекордом заняла словачка Сузана Стефечекова (43), а второй результат показала американка Кейл Браунинг (42).

Видео дня

В 2012 году на Играх в Лондоне Перилли была очень близка к серебряной медали, но уступила в решающей перестрелке, в которой кроме нее приняли участие еще двое стрелков.

Отметим, что общая площадь Сан-Марино составляет 61,2 квадратных километра, а население – около 34 тысяч человек.

Ранее свою первую награду на Олимпийских играх завоевал Туркменистан. Штангистка Полина Гурьева, выступающая в категории до 59 кг, выиграла "серебро" после того, как за рывок и толчок суммарно набрала 217 кг (96 и 121, соответственно).

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам пятого дня ОИ в Токио лидерство в медальном зачете удерживает Япония с 13 золотыми наградами. Совсем рядом находятся США и Китай.