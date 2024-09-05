Осень украинского киберспорта: перестройка, скандалы, соревнования и рейтинги на ближайшие месяцы

Украинские киберспортивные команды в этом году проживают разные эмоции и ситуации - от триумфальных возвратов до глобальной перезагрузки. Наши представители соревнуются в лучших дисциплинах и борются там за призовые места, а рынок пополняется новыми командами. OBOZ.UA рассказывает о главных киберспортивных турнирах Украины и мира, на которые следует обратить внимание этой осенью.

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NAVI снова лидер HLTV

Этим летом украинцы выиграли Esports World Cup 2024 и вышли на первое место в рейтинге HLTV. Это произошло впервые за два года. Затем они пропустили вперед Team Vitality, но всего на одну неделю: в конце августа наши вернулись на первую строчку и по последнему обновлению продолжают возглавлять мировой рейтинг.

Лидерство, похоже, будет закреплено. На неделе Natus Vincere с победы стартовали в 20-м сезоне турнира ESL Pro League, обыграли китайскую команду Lynn Vision – 2:0. А вчера украинцы встречались с Ninjas in Pyjamas и снова выиграли 2:0. Наши досрочно пробились в плей-офф, но битва в группе не завершена - нужно обходить Eternal Fire, чтобы попасть сразу в третий раунд. В общей сложности там 32 команды разыгрывают призовой фонд в 750 тысяч долларов.

Перезапуск Monte

Киберкоманда Monte начала сентябрь, шокировав фанатов: в подразделении СS сменился лидер, когда ушел Сергей Бежанов. Нового тренера долго не искали, команду из Counter-Strike 2 возглавил его ассистент, поляк Петр "nawrot" Навроцки. За спиной у него игры на нескольких крупных турнирах, хотя это назначение вызвало кучу критики – фанаты указывают на отход от украинской основы команды.

А вот у Dota 2 перспективы совсем плохие – пришлось закрыть состав. Киберспортивная организация заявила, что первая попытка в создании состава не была достаточно успешной для продолжения поддержки направления, поэтому заходить на новый сезон с ним не рискнули. Впереди работа над ошибками. Ранее Monte выигрывала второй дивизион European Pro League, но не смогла добиться значительных успехов в Dota 2 за почти год своего существования.

Команда Зинченко без турнира

Global Series: 2024 Split 2 Playoffs проходит без команды нашего футболиста – в конце лета Passion UA не разрешили уехать из Украины. Команда украинской киберспортивной организации пропустит соревнования по Apex Legends. На встречу им не пошли и сами организаторы, отказав в просьбе выступать дистанционно.

"Пропустим финал второго сплита ALGS. Даже наличие всех необходимых документов не помогло получить нашим игрокам разрешение на выезд. Мы обращались в Министерство Спорта и Федерацию Киберспорта Украины, однако, учитывая усиленные мобилизационные мероприятия, они не смогли нам помочь. Игроки нашего клуба обращались к организаторов с просьбой сделать исключение в нашем случае и разрешить ребятам играть из собственных домов, однако они также получили отказ". - Заявление "Passion UA"

Это не впервые, когда команде закрывают выезд за пределы Украины – так они пропустили Esports World Cup 2024 внутри лета.

Коноплянка - по футболу в киберспорт

Прошло почти 4 месяца с момента, когда Евгений Коноплянка начал киберкарьеру в качестве функционера: его kONO.ECF уже провел несколько соревнований и даже выиграл турнир. Сам экс-футболист подчеркнул, что на рынке искали лучших игроков среди свободных команд и буквально подписывали тех, кто прекрасно стреляет и понимает игру. Киберкоманда ставит целью попасть на Мейджор, к которому еще многое нужно пройти и для этого будут приглашены профессионалы:

"В тренировочный процесс я не лезу. В этом нет смысла, потому что я не разбираюсь в игре настолько сильно, как ребята. В первую очередь, я стараюсь рассказать о психологии, о таких моментах, когда нужно держать голову холодной. Помогаю команде улучшать концентрацию и всегда быть заряженными и сфокусированными". - Евгений Коноплянка, основатель "kONO.ECF"

Далее хотят создать собственную киберспортивную академию, но сначала мы должны увидеть, что проект Коноплянки имеет право на жизнь и может достойно представлять Украину на международной арене. Цель амбициозная – за первый год дойти до полуфинала Рияду.

Осень полна турниров

Просто сейчас играется наш внутренний турнир по CS2: прошли первые два этапа квалификации ROG AUTUMN CUP 2024 5×5, еще две будут через три недели, а в конце сентября лучшие команды будут соревноваться в плей-офф (финал 29 сентября). Особенность турнира – играть могут только граждане Украины. Победители получат чек на 80 тысяч гривен. Проведение финальной части турнира планируется на HLTV.

На неделе стартовал The International 2024. К сожалению, украинцев там не будет – на турнир по Dota 2 не смогли отобраться ни основной, ни молодежный состав Natus Vincere. Они не преодолели квалификации в восточно- и западноевропейском регионах. Но будет за кого поболеть, на ТИ попали четыре украинца: Артем "lorenof" Мельник (Aurora), Владимир "No[o]ne-" Миненко (Cloud9), Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков (оба – Team Spirit).

А вот где мы будем – IESF 2024. Мужская сборная Украины по дисциплине CS2 завоевала слот на финал чемпионата мира. Ярослав Буряк, Кирилл Литвинов, Артем Капран, Захар Силедчук и Денис Ляшенко в ноябре отправятся в Саудовскую Аравию. Там им будут противостоять 16 лучших команд мира. Групповой этап начнется 11 ноября (соперники пока неизвестны), в группе Украина будет бороться за выход в плей-офф и главный приз в 50 тысяч долларов.

На еще один турнир по CS2 отправится команда DRILLAS. Несколько дней назад они выиграли квалификацию Perfect World Shanghai Major 2024 Middle East – удалось одолеть команду Onyx Ravens. Нам эта команда интересна из-за двух украинцев. Перед самым PWSM состоится квалификация RMR с рекордным количеством украинских киберспортсменов - 16 наших представителей, столько там никогда еще не было. Главный турнир будет проводиться в декабре, разыграют призовой фонд более миллиона долларов. Победителем первого мейджора, кстати, была украинская команда Natus Vincere.