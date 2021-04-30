Опыт Британии: инвестиции в массовый спорт приносят четырехкратную выгоду

Британские власти получают четырехкратную выгоду от инвестиций в массовый спорт и физическую активность граждан.

Об этом говорится в исследовании Университета Шеффилда Халлама, который входит в пятерку лучших в Великобритании в сфере научных изучений.

Как утверждают ученые университета, взяв период с 2017 года, инвестиции в спорт играют важную роль в подъеме экономики и дают возможность помочь нивелировать неравенство внутри общества, при этом каждый потраченный фунта приносит 3,91 фунта стерлинга.

Результаты также показывают, что массовый спорт в целом принес стране 85,5 миллиардов фунтов в виде социальных и экономических выгод. Социальная ценность, которая включает в себя физическое и психическое здоровье людей, благополучие, индивидуальное и общественное развитие, оценивается в 72 млрд.

В свою очередь экономическая ценность инвестиций в спорт измеряется в более чем 285 тысячах рабочих мест.

В исследовании отмечается, что физическая активность играет важную роль в предотвращении ряда серьезных нарушений физического и психического здоровья людей и принесло британской экономике 9,5 млрд. Более 3,6 из них были сэкономлены за счет предотвращения почти миллиона случаев диабета, а еще 3,5 – в результате предотвращения случаев деменции и соответствующего ухода.

Кроме того, выгоду получило и общество, так как занятия спортом на 10 тысяч снизило количество преступлений, привлекло волонтеров и повысило уровень социального доверия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский призвал власти изменить формулу финансирования спорта в стране. Кроме того, он назвал игровые виды спорта социально важными.