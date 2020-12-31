Бродский: власть должна понимать, что игровые виды спорта – это социальный вопрос

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский подвел итоги 2020 года, высказавшись о финансировании этого вида спорта и выступлениях женской и мужской сборных нашей страны (чтобы посмотреть видеоверсию интервью, доскролльте новость до конца).

– В этом сезоне в Суперлиге наконец 11 клубов. Как удалось в столь сложное время увеличить количество участников элитного дивизиона?

– Скажу так: моей семье это не очень нравится. Иногда приходится брать семейные средства, чтобы поддерживать клубы. Безусловно, большой успех – возвращение "Будивельника". С этим меня поздравлял генеральный секретарь ФИБА. Это знаковое событие для украинского баскетбола. После трех лет крупных долговых проблем, возникших с 2014 года, они полностью рассчитались. Спасибо Богдану Гулямову и его спонсорам.

Также удалось спасти "Химик". Спасибо Фонду госимущества и его руководителю господину Сенниченко за понимание. "Химик" – один из флагманов нашего баскетбола с традициями, школой, детьми. Сейчас фактически нет такого клуба, где не играли бы баскетболисты "Химика", это баскетбольное достояние.

Большой успех, что у "Прометея" появился такой спонсор – Владимир Дубинский. Сейчас там конфликт с мэром. Не понимаю, при чем здесь баскетбол. Соглашение об аренде зала подписано на три года. Не понимаю, зачем городскому голове так себя вести. Похоже, сошел с ума. Будет сильно наказан. Украинская баскетбольная семья накажет этого мэра. Когда-то Тулуб (экс-губернатор Черкасщины) пытался выбросить "Черкаських Мавп" из зала. Мы тогда устояли, устоим и сейчас.

Во всем мире муниципалитеты поддерживают местные клубы. Это минимум 30-50% бюджета. Они берут на себя финансирование детских команд, выездов. Даже какие-то отчисления на зарплаты делают, большую часть которых берут на себя спонсоры.

Кто бы раньше знал Черкассы? А теперь "Черкаськи Мавпы" – чемпионы Украины (сезон 2017/2018), клуб имеет успешную баскетбольную академию, детские команды. Воспитанник Михайлюк играет в НБА – это мечта! Перед матчем НБА объявляют на всю Америку: Святослав Михайлюк, Черкассы, Украина.

То есть это успехи на клубном уровне. Клубы поддерживаем, как можем. Где-то местная власть нас слышит, где-то – нет. Честно признаюсь, тяжелая ситуация со спонсорами. Например, клуб "Киев-Баскет" – вообще акционерное общество. Там много небольших спонсоров.

К сожалению, олигархи у нас привыкли только зарабатывать деньги, а социальной ответственности никакой. У нас очень низкое отношение к социальной ответственности. Государство на это совсем не обращает внимание. Хотя на месте президента я бы обратил на это внимание, на сегодняшний день это важный инструмент в формировании здоровой и счастливой нации.

О государственной поддержке баскетбола

– Государству в этом году трудно. Бюджет Федерации уменьшился. С другой стороны, много чемпионатов не состоялось. Мы недовольны выделенными средствами на следующий год. Будем продолжать переговоры, хотим справедливости. Власть должна понимать, что игровые виды спорта – это социальный вопрос прежде всего. Это не просто медали. Это сотни тысяч привлеченных детей и взрослых в весь этот процесс. Каждая команда – это звено гражданского общества. Это очень важно. В цивилизованных странах на это направляют государственные программы. В первую очередь, в игровые виды спорта, а не в индивидуальные.

Меня поразило, когда началась пандемия, спортсменов начали свозить из разных стран. Такое ощущение, что у нас все спортсмены в индивидуальных видах готовятся за рубежом. Может, нужно в Украине построить необходимые базы и прекратить финансировать зарубежные сборы. Тоже важный вопрос.

Игровые виды спорта в Украине государство финансирует по остаточному принципу. Поэтому есть вопросы и к власти, и к государству – то есть к Министерству молодежи и спорта.

Все должно быть четко прописано, чтобы никто ни от кого не зависел. Я не хочу ходить к министрам, что-то просить, угрожать или унижаться. Допустим, в стране есть спорт номер 2, есть столько-то соревнований, есть столько-то сборных и четкая формула. Выделили за год сумму в поддержку спорта в государстве, применили формулу – и мы видим необходимую часть финансовой помощи на баскетбол. Какая-то часть на массовый баскетбол, какая-то – на сборные. Все остальное – сами крутимся. Все четко и прозрачно. Никаких вопросов! Но так не получается.

– Несмотря на сложный финансовый год, Федерация готова взять на себя проведение отборочного "бабла" к чемпионату Европы. И ФИБА предоставила Украине право на его проведение.

– И государство профинансировало его проведение, за что я благодарен. ФИБА нас уважает как организаторов и федерацию. И соперники нас уважают. Мы побеждали Испанию. Лишь немного не хватило, чтобы пробиться на чемпионат мира. Имели тогда в составе Михайлюка, Джетера, Лэня, Пустового, но не повезло. До сих пор помню тот матч против Черногории, я был на той игре, до сих пор с ужасом просыпаюсь. Но это спорт. Мяч круглый, всякое бывает.

– Сразу после того отбора в Украину пришел иностранный специалист. Сейчас есть Айнарс Багатскис, как оцените выступления сборной за это время?

– Конечно, Федерация предложила ему хорошие условия, чтобы у нас был результат. Хотелось бы, чтобы впоследствии сборную Украины все же тренировал украинский специалист. Что касается состава, то продолжаем размышления, кто у нас должен играть "заднего". Почти во всех сборных играют натурализованные американцы. У нас есть Джетер, в "Будивельнике" Буртт и немного забытый Рэндл. Более возрастные Джетер и Буртт, пожалуй, больше подходят для клубов, но уже не для сборной, а Рэндла можно посмотреть. Он играл у нас на чемпионате Европы в Риге. Это дело тренера. Я только что разговаривал с Айнарсом Багатскисом, он как раз просматривает матчи Рэндла. Джером четыре сезона играл в Австралии, а сейчас – в Испании.

– Рассматриваются ли другие кандидатуры, учитывая возраст лидеров задней линии?

– У нас есть и молодежь. Есть Михайлюк, который может играть на любой позиции. Под Лукашовым уже появились Зотов, Сидоров, подрастает Ковляр. Есть о ком говорить, но американец не помешал бы на эту позицию.

О полноценных сезонах в мужской и женской Суперлигах 2020/21

– Сезон Суперлиги Париматч у нас будет полноценным, мы хотим сыграть все четыре круга и хороший плей-офф. Думаю, мы закончим его в начале июня. Сейчас мы немного выбились из календаря из-за переноса серии игр по объективным причинам. Поэтому третий и, возможно, четвертый круг сыграем в своеобразных "баблах", сейчас этот вопрос изучается. В то же время уже процентов 80 игроков переболели COVID-19, поэтому особых проблем не должно быть. Все легко преодолели такую ​​тяжелую болезнь. Спортсмены, иммунитет работает хорошо. В мужской Суперлиге мы постоянно всех тестируем, обнаруживаем больных, за 48 часов до начала матча все участники игры должны пройти тестирование. Начали тестирование и в женской лиге. Для нас здоровье и борьба с пандемией превыше всего.

Не забываем о восьми командах женской Суперлиги. Здесь появился "Прометей", за что опять же спасибо господину Дубинскому.

О женской сборной Украины

– В женской сборной начался процесс обновления. Там у нас иностранный специалист – Серджан Радулович. Хотя уже трудновато назвать его иностранцем. У них с женой украинско-черногорская семья, Бердянск – его вторая родина. Имея в составе сборной Ягупову, у меня как президента Федерации присутствуют амбиции. Мы и дальше будем пытаться добраться до медальной высоты в Европе.

– Ягупова последнего сезона сделала то, что не удавалось никому из украинцев. Она стала MVP Евролиги. Ваши эмоции?

– Я обожаю это талантище. Мы дружим, часто переписываемся. И Науменко заметно прогрессирует в Турции, имея рядом такого персонального тренера. У нас много девушек действительно прибавили. Мы активно над этим работали в последние годы. В 3х3 еще есть надежда. Будем бороться в Олимпийской квалификации. Среди женщин. У мужчин не получится, а женщины имеют возможность пробиться на Олимпиаду.

Следующий 2021 год снова будет тяжелым в плане пандемии. И все же свет в конце тоннеля уже появился. Я еще в начале марта говорил, что до конца года будет вакцина. Мне никто не верил, но вакцина есть. Будем вакцинироваться, создавать иммунитет и постепенно этот коронавирус превратится в обычную простуду. Я сам перенес эту болезнь. Хочу пожелать всем в новом году только здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский возмутился ситуацией в Каменском, где мэр Андрей Белоусов выдал распоряжение, которое запрещает баскетбольным и волейбольным командам "Прометея" тренироваться в главном спорткомплексе города.