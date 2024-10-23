'Он вообще никакой'. Сабо загнобил известного футболиста сборной Украины

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал футболистов "Шахтера" за игру в поединке против лондонского "Арсенала" в Лиге чемпионов. Бывший тренер сборной Украины особо прошелся по Данилу Сикану, возмутившись работой игрока национальной команды в этом матче.

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"Я не понимаю, почему Пушич ставит Сикана. Он вообще никакой. Это не уровень "Шахтера", – цитирует Сабо Sport-express.

На вопрос о том, кого бы он отметил с положительной стороны, Йожеф Йожефович затруднился с ответом.

"Я даже не могу никого выделить. Единственный, кто выделялся, – это вратарь Ризнык. Дмитрий – единственное светлое пятно в игре "Шахтера". Несколько раз он выручил, пенальти отбил. Пропущенный мяч? Так бывает, от штанги ему в спину попало, тут он не виноват. Судакова в первом тайме я вообще не видел. Во втором он активизировался, даже по воротам бил, правда, метров десять выше. Не знаю, купят его или нет европейские клубы. Я в этом "Шахтере" вообще лидера на поле не вижу, абсолютно серая команда", – добавил эксперт.

Напомним, что донецкий "Шахтер" потерпел поражение в 3-м туре Лиги чемпионов. Матч в Лондоне против местного "Арсенала" завершился со счетом 1:0. Единственный гол был забит рикошетом от Дмитрия Ризныка.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сабо жестко раскритиковал футболистов команды за игру в поединке против римского "Лацио" на старте Лиги Европы, который столичный клуб проиграл 0:3. Бывший тренер сборной Украины особо прошелся по защите и полузащите "бело-синих", которые провалили встречу.

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