''Никто на нее не нападал'': чемпионка ОИ заявила, что Россия не воюет с Украиной и ''нас не хотят слышать''

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила возмущение из-за требования Международной федерации (FIS) выступить против войны в Украине для допуска к международным соревнованиям. Трехкратная олимпийская чемпионка повторила пропагандистские нарративы о том, что РФ не нападала на Украину, а значит, спортсмены из РФ не будут подписывать такие условия.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Она призвала граждан страны-агрессора сплотиться "вокруг президента и вообще вокруг всей ситуации", а также отметила, что не позволит спортсменам выступать на соревнованиях FIS на условиях федерации.

"Мы не воюем с Украиной, и на нее никто не нападал. Другой вопрос, что нас не хотят слышать на протяжении последних 20 лет. Давайте будем честны: об этом еще в конце 2010-х годов впервые говорил Владимир Владимирович, что мы не готовы так жить, как вы хотите с нами жить. Считаю, мы должны сплотиться вокруг президента и вообще вокруг всей ситуации. Если бы я не видела и не понимала… Там ребята жизнью рискуют для того, чтобы мы жили спокойно и в нормально развивающейся стране. И потом ездили со своими флагом и гимном, с гордостью, с честью на Олимпийские игры", – сказала Вяльбе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили потребовал от Европы извинений и компенсаций "за слезы братьев и сестер в Донбассе" из-за условий допуска FIS.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Александр Легков рассказал о том, что россияне устали выступать без флага и гимна, и выдвинул требование к Международному олимпийскому комитету, "если они хотят, чтобы мы приезжали".

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