Немецкие СМИ рассказали, как донецкий 'Шахтер' собирал генераторы для украинцев у клубов Европы

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" собрал более 120 генераторов для Украины. Их предоставили ведущие европейские футбольные клубы. Эту историю рассказали журналисты ведущего немецкого издания Bild

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"В Украине Шахтер сегодня больше, чем футбольный клуб. Зимой ассоциация начала кампанию по сбору электрогенераторов для населения. Из-за российских атак на электростанции и подстанции им все чаще приходилось обходиться без электричества. Помогли европейские клубы, в том числе Реал Мадрид, Селтик Глазго или Фейенорд. Роттердам. Клуб Бундеслиги Вердер, проигравший в 2009 году Шахтеру в финале Кубка УЕФА (2:1), был одним из первых клубов, принявших участие", - пишет Bild.

В настоящее время удалось собрать более 120 генераторов.

"Мы благодарим клубы за поддержку и солидарность, — приводятся слова директора по коммуникациям украинского клуба Юрия Свиридова.

Ранее у Ахметова сообщили, что суммарная прямая помощь ВСУ и украинцам за год войны составила более 5 млрд грн.

"Это заслуга ВСУ" – вратарь Шахтера прокомментировал победу во Франции

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал свою игру и результат ответного матча против французского "Ренна" в Лиге Европы.

Трубин в послематчевой серии отразил три пенальти. Но комментируя матч сообщил кто действительно создатель успеха украинской команды в Европе: "Не хочу говорить, что это моя заслуга, потому что прежде всего - это заслуга наших воинов. Сегодня ровно год, как началась полномасштабная война, поэтому хочу выразить им большую благодарность - без них, их усилий не было бы этого матча и футбола в Украине.

Победа Шахтера Ахметова позволила Украине иметь пять клубов в еврокубках в следующем сезоне.