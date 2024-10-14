NAVI победила в IEM Rio 2024: украинские киберспорстмены завоевали новый трофей

13 октября в финале турнира по Counter-Strike 2 украинская киберспортивная организация Natus Vincere победила немецкую команду MOUZ со счетом 3:1 и получила звание чемпионов. Этой победой команда также обеспечила себе участие в одном из самых престижных турниров в следующем году – IEM Katowice 2025.

Финал IEM Rio проходил в формате BO5 – до трех побед. Уже на первых двух NAVI показали, что настроены очень решительно, одержав победу со счетом 13:11 и 13:2. На третьем MOUZ удалось обойти соперника с отрывом в 7 раундов, но уже следующая карта стала финальной – NAVI победили со счетом 13:11. Также два игрока "Рожденных побеждать" получили важное отличие самого ценного игрока: Юстинас jL Лескавичюс стал MVP по версии ESL, а Михай iM Иван получил медаль от крупнейшего издания о CS2 – HLTV.

Максим Криппа, владелец киберспортивной организации NAVI:

"Это четвертый трофей, добытый на турнирах наивысшего уровня за год и самый первый в истории команды, завоеванный именно в Рио. Несмотря на чрезвычайно насыщенный соревновательный график, NAVI то и дело доказывают, что они номер 1 в мире. Я горжусь тем, что наша команда прославляет имя Украины своими громкими победами! Впереди еще два важных турнира BLAST World Final и Perfect World Shanghai Major, поэтому расслабляться рано. А пока мы празднуем победу в IEM Rio.

Intel Extreme Masters – значимый турнир, что регулярно проводится немецким организатором ESL. На этот раз он прошел на Farmasi Arena в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

16 команд соревновались за призовой фонд 250 000 USD и квалификацию на IEM Katowice 2025.

Напомним, что в этом году NAVI уже стали чемпионами PGL CS2 Major Copenhagen 2024, Esports World Cup и ESL Pro League Season 20.