Национальная сборная Украины по конкуру мощно начала новый сезон

Сборная Украины по конкуру завоевала две медали в рамках состоявшегося в пятницу стартового турнира Longine EF Series CSIO 3, 26 апреля в итальянском Горла-Миноре.

Сборная приехала в следующем составе Анастасия Бондарева и Calder, Александр Продан и Moneymaker, Николай Пилипейко и Carat, Ростислав Дементьев и Cimdor.

В маршруте Гран-при 155 см CSIO3 победили Александр Продан и Moneymaker среди 50 всадников. Бронзу в копилку украинской команды принесли Анастасия Бондарева и Calder заняли 3-е место в этом же маршруте по результатам перепрыжки.

По результатам этого старта наша командная заняла 2-е место в нашей подгруппе, куда входят Италия, Латвия, Дания, Египет, Греция, Люксембург, Венесуэла, Сирия, Ливан, Турция, Норвегия, Лихтенштейн, Таиланд, Чехия, Новая Зеландия, Эстония и будут продолжать соревноваться уже через две недели в Дании.

Среди участников были очень сильные команды – Германия, Швейцария, Бельгия и т.д.

"Большая честь слышать гимн Украины и видеть, как поднимают наш флаг для всех нас. Спасибо всадникам за победу и за эмоции", – отметили в Сборной Украины по конкуру.