На "Матч ТВ" ввели перечень запрещенных для эфира иностранных слов

Комментаторам "Матч ТВ" разослали документ, в котором указан перечень запрещенных для прямого эфира слов английского происхождения (англицизмов).

Журналист Станислав Гридасов опубликовал список этих выражений у себя в Telegram и объяснил, что такие правила были введены по инициативе главы "Газпрома" Алексея Миллера, который очень любит чистый русский язык. В частности, комментаторы теперь не смогут использовать такие слова, как "андердог", "ассист", "голеадор", "скиллы" и другие.

"Общеизвестно, что главный начальник "Газпрома", "Зенита" и "Матч ТВ" Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания. Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами. Есть же простые русские слова – аутсайдер, плеймейкер или, к примеру, троллинг", – написал Гридасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комментатор "Матч ТВ" в прямом эфире шокировал неожиданным поступком свою девушку.