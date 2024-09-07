Легкоатлетка-рекордсменка умерла после того, как ее облил бензином и поджег бойфренд

Угандийская легкоатлетка Ребекка Чептегей умерла в 33 года. Как сообщает BBC, бегунью, которой принадлежит национальный рекорд страны в марафоне, облил бензином и поджег ее бойфренд.

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Спортсменка, выступавшая этим летом на Олимпийских играх в Париже, получила обширные ожоги и несколько дней пролежала в реанимации. 5 сентября она скончалась в результате полиорганной недостаточности в больнице Элдорета.

Власти северо-западной Кении, где жила и училась Чептегей, заявили, что она подверглась нападению после того, как вернулась домой из церкви с двумя дочерьми.

В отчете, поданном местной полицией, утверждается, что Ребекка и ее парень спорили из-за участка земли.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегей сегодня рано утром, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Как федерация, мы осуждаем подобные акты и призываем к справедливости. Да упокоится ее душа с миром", – говорится в некрологе Федерации легкой атлетики Уганды.

Нападавший на Чептегей с ожогами также был госпитализирован в Элдорете (фото 18+). Он все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние "улучшается и становится стабильным", сказал доктор Оуэн Менах.

Ранее местные СМИ цитировали местного начальника полиции Джереми Оле Косиома: "Слышали, как пара ссорится возле своего дома. Во время ссоры было видно, как парень вылил на женщину жидкость, а затем поджег ее".

Чептегей на ОИ-2024 заняла 44-е место в марафоне. Она также завоевала золото на чемпионате мира по трейлраннингу в Таиланде в 2022 году.

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