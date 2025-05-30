Легенды украинского карате вручили символическую золотую медаль меценату Василию Костюку

Во Львове известному бизнесмену и меценату Василию Костюку вручили символическую золотую медаль в знак благодарности за многолетнюю поддержку развития карате в Украине. Почетную награду ему передали легенды украинского карате – чемпионка Европы 2017 года Екатерина Кривая и чемпион Европы 2019 года Станислав Горуна – во время посещения тренировки юных каратистов во львовском клубе "Одиссей".

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Во время мероприятия Екатерина Кривая и Станислав Горуна поделились впечатлениями от выступления сборной Украины на чемпионате Европы по карате 2025 года, который проходил в Ереване, рассказали о достижениях Украинской федерации карате и обозначили планы развития этого вида спорта.

По словам спортсменов, популярность карате в Украине растет: сегодня на татами ежедневно выходит более 20 тысяч детей. В такой динамике развития важную роль играет поддержка неравнодушных людей.

"Поддержка меценатов, партнеров и спонсоров – это залог устойчивого развития нашего спорта. Вместе мы можем достичь новых вершин", – отметили Екатерина Кривая и Станислав Горуна.

В конце встречи в знак благодарности за весомый вклад в развитие карате и многолетнюю поддержку Украинской федерации карате спортсмены вручили Василию Костюку символическую золотую медаль из Еревана – как символ партнерства, успеха и больших побед.

В свою очередь, Василий Костюк поблагодарил за награду и подтвердил свою готовность и в дальнейшем поддерживать развитие карате в Украине.

"Для меня большая честь получить эту награду именно от тех, кто своим примером вдохновляет молодежь. Я убежден, что инвестировать в спорт – это инвестировать в будущее нашей страны. Особенно важно поддерживать детей и молодежь, которые ежедневно работают над собой, воспитывают характер и силу духа. Именно они – наше завтра", – отметил меценат.

Напомним, сборная Украины по карате завоевала пять наград на чемпионате Европы 2025 года, который проходил с 7 по 11 мая в столице Армении. Золотую медаль завоевала Александра Шолохова (кумите, до 61 кг), серебряные – Дарья Булай (кумите, свыше 68 кг) и Валерий Чеботарь (кумите, до 84 кг), бронзовые – Элина Селеменева (кумите, до 68 кг) и Ризван Талибов (кумите, свыше 84 кг).