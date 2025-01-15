Собирала очереди из журналистов в Париже и ставила рекорды, не дыша на глубине: самые яркие украинские чемпионки, поразившие мир в 2024-м

2024 стал очень сложным для многих украинцев, которые, несмотря на войну, научились жить дальше и побеждать. И не просто побеждать, а ставить невероятные мировые рекорды, как Ярослава Магучих или Екатерина Садурская, восставать против пророссийского произвола и творить чудеса на Олимпиадах, как Ольга Харлан, или бить сильнейших теннисистов и напоминать миллионам об ужасах войны, которая продолжается в нашей стране, как Людмила Киченок.

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OBOZ.UA выбрал самых успешных спортсменок Украины в 2024 году, которые не просто выигрывали награды, а не сходили со страниц и экранов мировых СМИ и заставляли всех говорить о своей стране.

Ольга ХАРЛАН. В свете последних невероятно тяжелых лет Ольга Харлан стала не только главной мультимедалисткой Украины на Олимпиадах, завоевав в общей сложности шесть наград Игр, а настоящим символом нашей страны и ее борьбы и героиней своей нации. Ведь невероятная история Парижа началась не в июле на дорожках "Гран Пале", а на чемпионате мира по фехтованию в Милане-2023, отборочном на Игры в столице Франции и где Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку сопернице из страны-террористки.

И только давление спортивного сообщества и всей Украины заставило руководителей международной федерации, которой много лет правил российский олигарх Усманов, замять это скандальное отстранение Ольги. Президент МОК Томас Бах даже выделил титулованной саблистке персональную лицензию в Париж-2024. И не зря, ведь выступление Харлан и ее подруг по команде на Играх превратилось в настоящее чудо.

Да, в столице Франции Ольга так и не смогла добраться до такого желанного личного "золота", но, безусловно, стала героиней соревнований. То, как она восстала как Феникс из пепла в бронзовой схватке с кореянкой Чой Себин, проигрывая 5:11! Зрители на трибунах "Гран Пале" просто безумствовали и скандировали "Ольга! Ольга!" А представители ведущих СМИ со всего мира, среди которых The New York Times и Guardian, выстраивались в очередь к шестикратной олимпийской медалистке.

И только получив эту "бронзу", которая действительно на вес "золота", николаевская саблистка призналась, что после провала на Олимпиаде-2020 она вела борьбу с собственными демонами.Токио боялась вылететь в первом же раунде, но знала, что боре. не только за себя, но и за всю Украину, за ребят и девушек, которые защищают нас на фронте.

Я понимаю, что я на Олимпиаде и испытывала весь мандраж и весь ужас, который был перед соревнованиями. Я боялась, что проиграю первый бой, как это было в Токио. Это твои страхи и травмы, из-за которых мы проходим. У меня реально была. травма после Токио, и я прохожу через нее. И это показывает, что я украинка, что я сильная. сделала, даже не могу объяснить", – скажет потом Харлан, которой зал в Париже аплодировал стоя.

"Бронза" Харлан стала первой наградой для сборной Украины в Париже-2024 и словно придрала какое-то невидимое препятствие для наших атлетов. А потом Ольга со своей командой еще и открыла счет золотым наградам "сине-желтых" во Франции.

Все, кто в тот день присутствовал в зале "Гран Пале", испытывали бешеную энергетику, исходившую от Харлан и ее настройки. 3 августа у соперников украинки не было шансов, кто бы ни стоял перед ней на дорожке. В глазах николаевской саблистки читалась такая жажда победы, такое упрямство и упорство, что она могла бы снести любого, кто окажется на ее пути. Перед последней дуэлью в финале с Южной Кореей украинки уступали 37:40, но после ухода Ольги победили 45:42.

"Последний бой я просто фехтовала, перед этими Олимпийскими играми я себе сказала, что буду ими просто наслаждаться. И я наслаждалась. Что-то получалось, а что-то нет, но я просто перла туда – была не была! А что делать? Серебро уже есть, и теперь мы можем сделать что-то невероятное и будучи на 17 месте в рейтинге в начале квалификации, выиграть Олимпиаду", – рассказала Харлан.

Конечно, ничего бы не случилось, без команды, без подруг Харлан – Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой, которые во время подготовки перебрались в Италию, где сейчас живет и тренируется Ольга. Но олимпийская чемпионка приложила много усилий, чтобы собрать всех вместе. Самым сложным оказалось вернуть на дорожку Комащук, которая после полномасштабной войны решила уйти из спорта.

Ярослава МОГУЧИХ. 2024 стал невероятно успешным для феноменальной украинской прыжки в высоту Ярославы Магучих – победа на этапах и в финале Бриллиантовой лиги, "золото" чемпионата Европы, который она могла пропустить из-за травмы, но рискнула и выступила. А за две недели до старта Игр в Париже украинка перелетела через планку на высоте 2,10 метра и побила мировой рекорд, державшийся 37 лет!

До полной коллекции 22-летней днепрянке не хватало только титула олимпийской чемпионки и она достигла своего в Париже, добыв в борьбе "золото" в противостоянии с австралийкой Николой Олислагерс. Хотя сама Ярослава признавалась, что в первую очередь борется с планкой и собой, а не соперницами.

После победы путь Магучих от выхода из чаши стадиона до микс-зоны однозначно занял больше часа, потому что в течение хода она постоянно останавливалась для комментариев аккредитованным телеканалам. Еще, наверное, столько или немного меньше Ярослава провела в разговорах на диктофон, как на украинском, так и на английском. А потом еще пошла и на пресс-конференцию.

В целом яркая победительница Парижа-2024, от которой просто взбесились болельщики на трибунах, раздала во Франции такое количество интервью, что, пожалуй, трудно однозначно сказать, где нагрузка больше – в секторе во время прыжков или уже после, под прицелом камер и в окружении диктофонов. Иностранную прессу интересовало все – от спальника, который во время соревнований использует Ярослава, и до войны в Украине.

И Магучих, как и ее подруга по сборной и бронзовый призер Олиимпиады-2024 Ирина Геращенко, на каждом соревновании не уставали напоминать миру, что действительно происходит в Украине, в частности пока на аренах и улицах Парижа продолжался праздник спорта.

"Мы выиграли наши медали для наших людей, для наших защитников. И это дает украинским атлетам возможность говорить о нашей ситуации, о войне в Украине, потому что на самом деле мы хотим мира. К сожалению, это невозможно даже во время Олимпиады, ведь Россия не прекращает". свои атаки на мой родной город и другие города Украины. регионе. Это очень тяжело, но мы сражаемся на каждом поле", - отметила Магучих.

В свои 22 года Магучих выиграла все соревнования, которые есть на нашей планете, и к тому же обновила считавшийся вечным мировой рекорд Стефки Костадиновой. Но Ярослава не думает, что 2,10 метра – ее предел. Кроме того, после Олимпиады Ярослава успела поработать и на дипломатическом фронте, посетив вместе с министром спорта Матвеем Бедным международную конференцию в Порто.

"Во-первых, нужно рассказывать о событиях – о том, что продолжаются обстрелы и что у нас гибнут люди. Во-вторых, надо напоминать, что идет разрушение будущего нашего спорта, будущего наших детей. Поскольку сейчас у них нет возможности прийти и спокойно потренироваться и идти к своей цели, двигаться к олимпийским наградам. нам Магучих.

Людмила КИЧЕНОК. Людмила Киченок в 2024 году уже второй раз достигла того, что не смогли наши теннисисты в одиночном разряде – выиграла турнир "Большого Шлема". Правда, в 2023 году она взяла главный трофей Уимблдона в миксте, а в прошлом году стала чемпионкой US Open в парных соревнованиях с Еленой Остапенко.

Уроженка Днепра была в шаге от трофея в начале 2024-го, когда играла в финале Australian Open, но тогда их паре немного не хватило. К трофею из США Людмила также добавила три титула WTA. И успехи украинки отразились на ее позиции в мировом рейтинге. В конце сентября Киченок повторила национальный рекорд – третье место в парном рейтинге WTA.

И ни в одной своей речи на корте, или вне его Людмила не забывала вспоминать свою родину, рассказывать о страшных временах для Украины и мужестве ее защитников.

"Сейчас каждый раз, когда я выхожу на корт, каждый раз, когда побеждаю, я хочу посвящать свои победы украинскому народу, который тяжело борется за нашу свободу прямо сейчас. Надеюсь, что этим я смогу их немного подбодрить. Мое сердце с ними", – сказала Киченок после выигрыша US Open.

Интересно, что из-за такого успешного выступления на Открытом чемпионате США днепровской теннисистке пришлось перенести собственную свадьбу со своим бойфрендом Стасом Хмарским. И эта история быстро облетела мировые СМИ, вызвав еще больший интерес к украинке.

"Мы довольно долго ждали свадьбы, потому что заручились уже больше года назад. И когда приехали в Нью-Йорк, то решили, что сделаем это здесь. Мой парень Стас нашел здесь одно место и просто записался на среду. Когда он рассказал мне об этом. , я ответила: "Окей, давай сходим", – объяснила украинка. Но не сильно расстроилась, ведь повод был очень достойный...

Екатерина Садурская. Просто безумными в 2024 году кажутся достижения звезды мирового фридайвинга Екатерины Садурской – бывшей успешной синхронистки, перешедшей в подводное плавание и, задерживая дыхание, без аквалангов ныряет на, казалось бы, нереальную для человека глубину в 84 метра и устанавливает.

Удивительно результативной для украинской спортсменки выдалась концовка прошлого года, когда чуть больше, чем за месяц она дважды обновляла рекорд в дисциплине CNF - "постоянный вес без ласт". Впервые это произошло в октябре на чемпионате мира в Греции, где Екатерина выиграла "золото", преодолев рекордные 80 метров.

Екатерина также победила в свободном погружении по тросу с результатом 95 м и в третий раз стала чемпионкой мира по этой дисциплине. Также к двум золотым медалям, мировому и национальному рекордам 32-летняя украинка добавила еще бронзовую награду в заключительной дисциплине соревнований "ныряния в биластах".

"Особая благодарность нашим защитникам, которые отдают свою жизнь в борьбе за Украину, а мы можем делать все, чтобы помочь им и напомнить миру, какая война еще продолжается и нам нужна поддержка, чтобы как можно быстрее наступил мир. Я очень рада привезти хорошие новости домой" – рассказывала Садурская.

А уже 26 ноября на соревнованиях на острове Доминика Екатерина обновила собственный рекорд, погрузившись без ласт и дополнительного оборудования на 82 метра. Под водой она не дышала 3 минуты и 10 секунд. И это погружение вызвало много разговоров и увлекательных взглядов. И вообще Садурская стала первой женщиной, способной преодолеть такую глубину. Она снова переписала историю.

"Я чувствовала себя хорошо, как на тренировке. Но тренировочный процесс был нелегким, потому что мне пришлось много путешествовать, я не могу тренироваться в своей стране из-за войны. Это был сложный сезон, и я очень рада делать такие глубокие погружения, даже в конце года .Это погружение заняло у меня 3:10 минуты, что довольно быстро. большее время. Итак я улучшила свое физическое состояние и технику. И очень интересно, что будет дальше", – отреагировала Екатерина.

По словам рекордсменки, она открыла для себя фридайвинг, как единственный вид спорта, где могу соединить спорт и психологическую подготовку: "Можно физически стать сильнее, выносливее, но надо также работать над своим умом, потому что тело не будет работать без связи с психикой .В других видах спорта вы можете давить физически, даже не находясь в идеальном психическом состоянии. здесь очень много значит внутреннее спокойствие. И я нашла его под водой".

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