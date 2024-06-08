'Каких русских, б***ь?' Украинского футболиста-чемпиона заставляли петь 'Севастополь – гордость русских моряков'

Голкипер ривненского "Вереса" Богдан Когут вспомнил, как играл в составе крмымского "Севастополя". Чемпион Первой лиги Украины признался, что в то время если в Симферополе еще были какие-то вывески, названия улиц на украинском языке, то приехав в Севастополь, он попал в совершенно чужую среду.

"Я выступал за "Севастополь" в 2011-12 годах, на тот момент Украиной там не то что не пахло, а ее вообще не было. Иду с женой по супермаркету, разговариваем по-украински, а на нас смотрят как на каких-то негров. Не было ничего украинского. Нам приказывали петь "Севастополь-Севастополь – гордость русских моряков". Каких русских, б***ь? – думаю себе, я из Львова", – рассказал вратарь.

Когут уточнил, что это делать заставлял президент клуба Александр Красильников.

"Вторая команда играет, а он: "Пойте гимн". Прошло время – и мы видим, к чему это привело. Не слежу за ним, но где-то читал, что он там остался. Одиозная фигура, – цитирует Когута Футбол24.

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