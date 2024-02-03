Знаменитого российского хоккеиста-рекордсмена освистали на Матче звезд в США. Видео

30-летний российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг", был освистан болельщиками за свое выступление на Матче звезд НХЛ. Рекордсмен среди всех российских хоккеистов по очкам за один сезон и за один матч решил сильно не напрягаться, показав худший результат среди всех участников.

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) очень лениво выступил во всех конкурсах и набрал 0,5 очка. У канадца Макдэвида, который в итоге победил и выиграл $1 млн, результат составил 25 баллов.

Комментируя случившееся один из сильнейших хоккеистов России XXI века признался, что "ему было весело".

"Это было хорошо. Мне понравилось. Я не ожидал ничего другого или лучшего. Было весело", – сказал Кучеров о свисте.

Никита Кучеров занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ, а также третье место среди всех российских хоккеистов НХЛ по набранным очкам, голам и передачам в плей-офф НХЛ.

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