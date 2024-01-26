'Заслужил место в элите': чемпион мира из РФ назвал назначение доверенным лицом Путина главным достижением карьеры

Бывший российских хоккеист Данис Зарипов эпично прогнулся перед диктатором Владимиром Путиным. Трехкратный чемпион мира назвал самым большим достижением своей карьеры тот факт, что он стал доверенным лицом главаря Кремля на так называемых президентских выборах в РФ,

Видео дня

Об этом Зарипов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Пятикратный обладатель Кубка Гагарина восхитился тем, что он стал доверенным лицом Путина, благодаря чему "заслужил это место в нашей элите". Экс-нападающий также оценил уровень игры диктатора в хоккей, забыв о том, что в матчах с его участием устраивают настоящий цирк.

"Мне очень приятно, что наше первое лицо увидел меня в направлении спорта, хоккея, значит, я не зря провел карьеру. Заслужил это место в нашей элите. Это для меня большая честь. Постараюсь сделать все возможное. Впечатления от игры Путина в хоккей? На любительском уровне вполне достойно. Мы понимаем, что у него почти нет времени. Он начинал с нуля. Талантливый человек талантлив во всем!" – сказал Зарипов.

Ранее стала известно, что доверенным лицом Путина на президентских "выборах" в марте 2024 года стал бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев. В списках значатся еще 17 спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, известный хоккейный тренер Андрей Назаров в патриотичном угаре выдал очередную абсурдную мысли о величии России, которой якобы завидуют в европейских странах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!