Известный хоккейный тренер Андрей Назаров в патриотичном угаре выдал очередную абсурдную мысли о величии России, которой якобы завидуют в европейских странах. Победитель хоккейной Лиги чемпионов-2005, который превратился в главный рупор кремлевской пропаганды, отметил, что страна-агрессорка "растет и в спорте, и в экономике"

Видео дня

Об этом Назаров заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Бывший хоккеист, который в 2013-2014 года тренировал национальную сборную Украины, прогнулся перед российскими властями, благодаря которым "наши промышленники и труженики идут вперед семимильными шагами".

"Обратите внимание на яркие примеры: фермеры в Германии и Франции бастуют и льют навоз на центральные улицы, в то время как Китай по сравнению с 2022 годом удвоил закупки российского масла и алюминия. Это говорит о том, что наши промышленники и труженики сельского хозяйства благодаря правительству Российской Федерации идут вперед семимильными шагами. Россия растет и в спорте, и в экономике, а господам из Европы остается только смотреть, завидовать и облизываться", – сказал Назаров.

Ранее он высказывал мысль о зависти к россиянам со стороны жителей Финляндии. А российский хоккеист Даниил Апальков выступил с угрозами в адрес участников турнира, который сборная РФ выиграла один раз за 20 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" эпично прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чем вызвал насмешки со стороны болельщиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!