Виталий Кропачев заявил о создании СК 'Сокол'

Учредитель компании "УкрДонИнвест" Виталий Кропачев заявил о создании в Киеве СК "Сокол". На первом этапе у клуба будет два приоритета: хоккей и фигурное катание.

Руководство компании также подтвердило факт, что СК "Сокол" примет участие уже в этом розыгрыше Суперлиги и войдет в состав ее учредителей.

Помимо прочего, в планах у клуба – строительство в Киеве новой хоккейной арены. Клуб уже обратился к городскому руководству для подбора земельного участка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шесть клубов Украинской хоккейной лиги объявили о создании Суперлиги.