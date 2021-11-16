6 клубов учредили хоккейную Суперлигу Украины

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Хоккей
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6 клубов учредили хоккейную Суперлигу Украины

Украинские клубы приняли решение о создании хоккейной Суперлиги. Учредителями организации выступили:

– ХК "Белый Барс" (Белая Церковь), серебряный призёр чемпионатов Украины (2008/09, 2013/14)

– МХК "Динамо" (Харьков), бронзовый призёр чемпионата Украины (2017/18)

– ХК "Донбасс" (Донецк), единственный украинский обладатель европейского Континентального кубка (2012/13), восьмикратный чемпион Украины

Также среди учредителей хоккейной Суперлиги Украины – ХК "Краматорск" (Краматорск), ХК "Мариуполь" (Мариуполь) и МХК "Молодая Гвардия" (Дружковка).

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