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6 клубов учредили хоккейную Суперлигу Украины
Украинские клубы приняли решение о создании хоккейной Суперлиги. Учредителями организации выступили:
– ХК "Белый Барс" (Белая Церковь), серебряный призёр чемпионатов Украины (2008/09, 2013/14)
– МХК "Динамо" (Харьков), бронзовый призёр чемпионата Украины (2017/18)
– ХК "Донбасс" (Донецк), единственный украинский обладатель европейского Континентального кубка (2012/13), восьмикратный чемпион Украины
Также среди учредителей хоккейной Суперлиги Украины – ХК "Краматорск" (Краматорск), ХК "Мариуполь" (Мариуполь) и МХК "Молодая Гвардия" (Дружковка).