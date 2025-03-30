В России замгубернатора вышел с командой поиграть в хоккей и умер. Момент попал на видео

Заместитель руководителя областной администрации Владимир Ананьев умер во время хоккейного матча команды правительства Архангельской области против "Т-54". 66-летний чиновник упал на лед через несколько минут после начала игры.

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Инцидент произошел 29 марта во Дворце спорта Архангельска. На трансляции видно, что столкновений с соперниками не было. Судьи вызвали медиков, но реанимационные мероприятия не помогли. Причину смерти предстоит установить экспертам.

Ананьев активно играл в хоккей, выступая за команду регионального правительства в любительских соревнованиях. В декабре 2024 года его признали лучшим игроком в матче против "Т-54".

Владимир Ананьев родился во Львове, получил юридическое образование и около 25 лет работал в прокуратуре Архангельской области. В 2022 году был назначен ответственным секретарем призывной комиссии по мобилизации.

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