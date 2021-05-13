В России на хоккее зрители устроили драку с арбитрами. Видео

В Москве зрители хоккейного матча с участием детских команд 2009 года рождения "Русь" и "Витязь" избили судей.

Нападавшими оказались вратарь команды НМХЛ "Россошь", воспитанник детской школы "Русь" Егор Вельмакин и его отец Вадим Вельмакин, сообщает "СЭ". После первого периода хулиганы подошли к арбитрам Игорю Прусову и Ивану Ермолаеву и нанесли им несколько ударов в голову.

После этого на скамейке штрафников, где отдыхали арбитры, завязалась потасовка, к которой присоединились еще несколько человек. находившихся на трибунах.

Из-за драки матч команд за право остаться в группе А ("Витязь") или пробиться в нее из группы В ("Русь") был прерван при счете 2:0 в пользу "Витязя".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хоккеисты челябинского "Трактора" и альметьевского "Нефтяника" в полуфинальном матче Юниорской хоккейной лиги, устроили массовую потасовку в которую оказались вовлечены и арбитры.