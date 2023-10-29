В Англии хоккеиста случайно убил соперник, перерезав коньком шею. Момент попал в трансляцию

В Англии 29-летний хоккеист "Ноттингем Пантерс" Адам Джонсон умер после того, как лезвие конька игрока "Шеффилда" перерезало ему горло. Ужасная трагедия произошла на глазах у 8000 болельщиков на Utilita Arena в Шеффилде британской лиги (EIHL).

За 6 минут до конца 2-го периода Джонсон вместе с партнером убежали в контратаку. Адам попытался резко изменить траекторию, соперник, который атаковал партнера Джонсона, не успел за маневром и, падая, попал ему коньком в шею.

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Судьи и все хоккеисты моментально стали звать медиков. Джонсон смог сам добраться до скамейки запасных, где ему срочно вызвали скорую помощь. Матч был остановлен, а зрителей попросили покинуть трибуны.

Его доставили в больницу, но спасти не смогли. Спустя некоторое время Джонсон скончался от потери крови.

Страшный момент попал в телетрансляцию и позже был выложен в социальных сетях. Внимание! Видео 18+. Ссылка.

Мать Джонсона Кари сказала: "Сегодня вечером я потеряла половину своего сердца".

Клуб опубликовал некролог, в котором выразил соболезнование близким и родным покойного.

"Все в команде, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, убиты горем известием о кончине Адама. Наши мысли также с болельщиками и персоналом обоих клубов, особенно с теми, кто присутствовал или следил за игрой и которые будут опустошены сегодняшними новостями", – говорится в сообщении.

Адам Джонсон присоединился к "Пантерам" на сезон 2023–2024 годов. Он играл в четырех ведущих лигах мира, в том числе 13 игр за команду НХЛ "Питтсбург Пингвинз".

Нападающий родился в Хиббинге, штат Миннесота, и начал свою профессиональную карьеру в составе "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз" в сезоне 2017/18 в Американской хоккейной лиге, набрав 31 очко в регулярном сезоне.

В общей сложности он провел три года в команде из Пенсильвании, набрав 139 очков в лиге и плей-офф.

Его успешная игра привела к тому, что он перешел в "Питтсбург", где набрал четыре очка в 13 матчах за два года и забил третий гол "Пингвинз" в победе над "Миннесотой Уайлд" со счетом 7:4 в октябре 2019 года.

В сезоне 2020/21 он играл в ВХЛ – высшем уровне Швеции, набрав 12 очков, прежде чем вернуться в АХЛ. В 2023-м перешел в "Ноттингем", сыграв 7 матчей в EIHL, забросив 4 шайбы и сделав 3 результативные передачи.

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