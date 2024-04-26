Украина стартует на ЧМ-2024 по хоккею: как сборной повыситься в классе, календарь матчей и кто соперники

27 апреля сборная Украины по хоккею начинает новую борьбу за победу в дивизионе 1В. Это будет попытка в третий раз забрать золото и подняться в классе. Самый сильный за последние годы состав, умноженный на мощную форму главных исполнителей и чрезвычайную мотивацию, должен принести результаты за неделю Чемпионата мира. OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях соревнований и ожиданиях от команды.

Подготовка длилась почти месяц, но на нее повлияли многочисленные соревнования

За последние три недели хоккейная сборная Украины провела 4 матча, все были сыграны в странах Балтии. Традиционно, перед ЧМ играют товарняки против команд, которые будут нашими соперниками в группе. У Украины было два таких спарринга - против Литвы и Китая, оба мы выиграли. Причем, китайцев вообще разгромили 9:0.

Сбор команда начинала только игроками национального первенства – "Сокола", "Днепра" и "Кременчуга". Все потому, что большинство легионеров были задействованы в своих клубах - для них чемпионат завершился либо недавно, либо только на днях. Даже тренера Христича пришлось подождать, начинал работу его ассистент Олег Шафаренко.

Сборная будет ориентироваться на технические данные, готовность к силовой борьбе и единоборствам вообще, ведь каждая шайба и контроль за игрой будут приобретаться именно так. На молодежь отдельная ставка – ее испытывали против принципиального соперника Литвы.

У Украины есть большие шансы на повышение в классе

В этом году чемпионат называют потенциально успешным. Украина в боевом составе с успехами других команд во многих турнирах. Это случай, когда успех на международной арене нужно обязательно закреплять. Сборная имела только две квалификации в дивизион 1А, пора эту историю переписывать.

Очень сильны надежды на голкиперов: Дьяченко, Захарченко и вызванный Арцатбанов надежны, как никогда. Кому доверить старт – вопрос уже к тренеру. Мы же, как фанаты, уповаем на них и в вопросе последней надежды, ведь турнир забирает немало сил. Даже постоянная ротация пятерки не позволит легко удерживать инициативу. Подготовительные матчи против Латвии показали, что Украина может уставать, если игры проходят плотно. На ЧМ будет именно такое расписание, дважды играем два дня подряд и каждый выигранный период будет заслугой, в том числе, вратарей.

Есть определенные вызовы в отношении игроков. К примеру, ставка на молодежь очень ощутима - мастодонты нашего хоккея не получили вызов в лагерь. Среди исполнителей на льду достойны отличия Симчук, Денискин, Дахновский, Бородай, Мазур, Захаров. А вот капитан Игорь Мережко присоединился к команде в последний момент. 24-го апреля он только провел последний матч за родной клуб и находится не в лучшем настроении: его "Спешска Нова Вес" вела очень сложный бой за кубок и не выстояла.

Четырехматчевый отрезок был проигран без надежды. Даже последнюю игру, которую удалось спасти под сирену, в овертаймах "Нитра" все равно дожала. Мережко - лучший украинский хоккеист в прошлом году, стержневой в составе сборной Украины. Но так же он важен и для словацкой команды, что показывает вовлеченность в среднем 24 минуты на льду. Насколько сильно скажется на нем это истощение – посмотрим по реакции тренерского штаба Украины.

Кто самый главный соперник?

На самом деле каждая из команд может стать тяжелым испытанием, ведь на чемпионатах мира сюрпризы бывают в любом виде спорта. В этом году среди наших оппонентов в группе – сборные Китая, Испании, Эстонии и Нидерландов. А также Литва, принимающая в этом году соревнования. Все – наши соседи в рейтинговой таблице, которую Международная федерация хоккея с шайбой на днях обновила:

Самый сильный и тяжелый соперник именно Литва. Эта команда сверхмотивирована, ведь в 2023-м свалилась из более престижного дивизиона 1А и хочет поскорее туда вернуться. На ЧМ с литовцами мы пересекались пять раз и преимущество на нашей стороне. Иронично, но именно с Литвой будет потенциально решающий матч, расписание поставило хозяев турнира в последний тур. В том году самый важный матч соревнований против Японии тоже был сыгран под финал и его мы тогда проиграли.

В прошлый раз в таблице близко был и Китай, но сейчас он привез на соревнование не самый сильный состав, поэтому (без недооценки) с ним можно легко брать баллы. Есть еще экзотические Нидерланды и Испания, которая той весной поднялась на эту стадию - можно легко выигрывать без овертаймов. Украина очень сильна и упасть в классе шансы мизерные. А вот по лидерству есть нюанс: команд 6, а место для подъема только одно. Шафаренко отметил, что именно Литва и Китай станут главным препятствием столь нужного нам повышения в классе. Но ассистент тренера убеждает – Украина будет настраиваться именно на выход из группы.

Какой будет состав?

Полная заявка Украины известна. Тренерский штаб объявил, что костяк команды останется неизменным – это будут хоккеисты, соревновавшиеся за олимпийскую квалификацию. Но сейчас совсем другой уровень соревнований, поэтому в состав попадут те, кто готов физически, тактически, и, главное, – морально.

В общей сложности у Христича доступны 30 хоккеистов: это три голкипера, 11 защитников и 16 нападающих. Как всегда собирали исполнителей и на внутренней арене, и среди иностранных клубов. Полная заявка такова:

Вратари: Дьяченко, Захарченко Арцатбанов.

Защитники: Мережко, Ратушный, Сысак, Чолач, Пангелов-Юлдашев, Гребеник, Дахновский, Андрейков, Волков, Толстушко, Янышевский.

Нападающие: Пересунько, Коренчук, Трахт, Денискин, Лялька, Кривошапкин, Бородай, Мазур, Захаров, Чердак, Ворона, Симчук, Садовиков, Фадеев, Сидоренко, Морозов.

Положительный заряд от молодежи

Сборная Украины U18 на днях показала лучший пример реализации мечтаний и стремлений - у нас есть первые медали для хоккейной молодежи. Команда не смогла пробиться на главный турнир – уступили Германии в овертаймах. Но второе место группы мы удержали, потому забрали серебряные медали ЧМ U18 в дивизионе 1А.

Решающим был матч против Австрии, 20 апреля. Первый период прошел по нулям, во втором шайбы Трущенко не хватило для преимущества (австрийцы забили дважды). А вот в третьем наших было уже не удержать: Шульга сначала реализовал большинство на льду, а почти под сирену он же использовал ошибку соперника. Австрия пошла ва-банк, пытаясь шестеркой дожать наших, зато украинцы были ловчее и забили в пустые ворота менее чем за минуту до завершения встречи. В Федерации хоккея отметили – это первая медаль Украины на юношеских ЧМ в дивизионе 1А. Прекрасный пример для главной команды страны.

Когда и как будут играть матчи чемпионата?

Уже завтра! Национальная сборная Украины 27-го апреля начинает борьбу за повышение в классе - с дивизиона 1В мы должны перейти в дивизион.

Расписание игр сборной Украины по хоккею на ЧМ:

27.04: Эстония – Украина

28.04: Украина – Нидерланды

30.04: Украина – Китай

01.05: Украина – Испания

03.05: Литва – Украина

Пожелаем удачи нашим хоккеистам и надеемся, что по итогам соревнований сможем рассказать об их высоких достижениях и победе на новом Чемпионате мира по хоккею.