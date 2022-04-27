Украина разгромной победой стартовала на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею победой стартовала на чемпионате мира-2022 в дивизионе 1B, который в эти дни проходит в польской городе Тыхы. Подопечные Вадима Шахрайчука со счетом 7:0 обыграли команду Сербии.

1B – это третий по силе дивизион в мировом хоккее. Победитель этого ЧМ получит пропуск в группу IA. Победитель IA выходит в топ-дивизион.

Капитан Андрей Михнов сделал четыре результативные передачи, Александр Пересунько и Вадим Мазур оформили по дублю, а 19-летний вратарь Дмитрий Кубрицкий ознаменовал свой дебют на взрослом чемпионате мира шатаутом.

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Украинские хоккеисты открыли счет уже на второй минуте, уверенно разыграв большинство. Опытный Роман Благой выдал пас на ход Михнову, тот отдал далее на Пересунько и 22-летний нападающий не оставил шансов голкиперу.

До конца периода Пересунько смог оформить дубль. Во второй 20-минутке солировал Мазур, который отметился двумя забитыми шайбами.

Украина – Сербия 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

1:0 - 01:24 Пересунько (Михнов, Благой - большинство)

2:0 - 10:51 Пересунько (Михнов, Пангелов-Юлдашев)

3:0 - 23:30 Мазур (Матусевич, Михнов)

4:0 - 29:00 Мазур (Пангелов-Юлдашев, Михнов – большинство)

5:0 - 33:10 Нименко (Благой, Андрейков)

6:0 - 48:24 Морозов (Ворона, Андрейков – меньшинство)

7:0 - 50:39 Лялька (Фадеев)

Вратари: Кубрицкий – Ранкович

28 апреля Украина сыграет с Польшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля у России отобрали право принимать чемпионат мира по хоккею 2023 года в топ-дивизионе, что является большим ударом для страны и Путина, которые обожают этот вид спорта. Решение об отмене турнира на территории РФ было принято на заседании Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) в швейцарском Цюрихе.