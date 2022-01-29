Ты - часть команды! Посмотрите на игру глазами хоккеистов. Видео

На этой неделе киевский СК "Сокол" провел серию домашних поединков против "Краматорска", "Мариуполя", "Донбасса" и "Альтаира"

Драматичная развязка, невероятная интрига и напряжение, красивые голы и масса опасных моментов - все это болельщики могут увидеть с неожиданного ракурса. Самый результативный форвард киевлян Виктор Шахворостов надел на матч против "Краматорска" GoPro и показал встречу с принципиальным противником от первого лица. Смотрим!