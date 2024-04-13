Третьяк заявил, что 'Россия на правильном пути'. В ответ его назвали 'чокнутым в маразме'

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк получил огромную порцию нелестны сообщений от соотечественников после своих слов о важности проведения соревнований в России. В июне в Казани пройдут Игры БРИКС. В сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы.

71-летний трехкратный олимпийский чемпион заявил, что "и правительство, и государство, и президент, и министерство спорта – все понимают, что сегодня нужно проводить свои соревнования".

"Приглашать иностранных спортсменов, которые желают приехать. Это очень важно, потому что через соревнования мы увидим новых звездочек. Они получают колоссальный опыт, особенно молодые спортсмены. Я думаю, что мы на правильном пути", – цитирует главу ФХР "Матч ТВ".

Такие пафосные слова Третьяка вызвали настоящую агонию у российских болельщиков.

"Он чокнутый, ну право, люди.Человек в маразме глубочайшем.Такое нести в здравом уме даже за деньги невозможно", "В мировом и европейском футболе не участвуем. Как и во многих других видах. На Олимпиаде - очень ограничено, если получится. Это точно правильный путь? Куда дальше?" – пишут юзеры.

Кроме того хоккейному функционеру напоминают, из-за чего это случился бан на международной арене для России.

"Но лучше выступать на международных, просто вы заварили такую кашу, что теперь не расхлебаете", – отмечают фанаты.

9 января Третьяк был высмеян российскими болельщиками после хвалебного интервью в адрес Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Третьяк выразил абсурдную мысль о том, что национальную команду из РФ лишили победы на молодежном чемпионате мира, куда ее даже не допустили

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