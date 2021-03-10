Супруга экс-игрока КХЛ утонула, пытаясь спасти собаку

Супруга известного чешского хоккеиста Петра Враны утонула, пытаясь спасти собаку, застрявшую в трещине водохранилища Слезска-Харта в районе города Брунталь.

Как сообщает Isport, 35-летняя Линдсей выбежала на тонкий лед, который не выдержал ее веса.

Смерть молодой женщины, у которой с мужем был коттедж в деревне, шокировала местных жителей. У плотины семья экс-игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проводила много времени, катаясь на каяках.

По словам представителя службы спасения Лукаша Хумпла, наземные бригады из Брунталя первыми прибыли на место трагедии.

"Нам сказали, что на плотине под лед провалился человек. Прибыв на место мы уже никого не обнаружили. Что бы найти тело нам пришлось поднять вертолет, однако все поиски оказались тщетными. Мы нашли ее лишь после того, как прорубили лед и вместе с полицией обыскали замерзшее водохранилище на лодках", – сказал Хампл.

На обнаружение тела утонувшей женщины понадобилось больше часа.

Сообщается, что первым на помощь Линдсей кинулся гулявший рядом мужчина, однако ему не удалось ничего сделать. Кроме того, невольными очевидцами трагедии стали еще одна женщина и ребенок. Спасателям пришлось оказать им психологическую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад жена известного валлийского футболиста и киноактера Винни Джонса скончалась от меланомы.