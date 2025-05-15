'Странная ситуация' с чемпионатом мира по хоккею спровоцировала скандал в России

В России вновь разгорелся скандал вокруг трансляции чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании без участия сборных России и Беларуси. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выступил категорически против показа матчей на российском телевидении.

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Свищев заявил, что покупка прав на трансляцию турнира у Международной федерации хоккея (IIHF), которая отстранила Россию, противоречит здравому смыслу. По его мнению, Россия не должна финансировать организацию, которая "выступает против российских спортсменов".

"Мы фактически даем деньги тем, кто нас отстранил. Это выглядит странно. Я категорически против того, чтобы чемпионат мира показывали на государственных телеканалах", - заявил депутат в интервью "ВсеПроСпорт"

Он добавил, что желающие могут смотреть хоккей онлайн, но тратить бюджетные средства на трансляции таких соревнований, по его мнению, недопустимо - даже если это выгодно каналам.

Такие слова российского парламентария вызвали насмешки со стороны его соотечественников.

"Разве этот персонаж может что то путное сказать, "мы даём деньги". А когда с нас в виде налогов собирают деньги на содержание депутатов, а они принимают антинародные законы в угоду кое кому, это не противоречит здравому смыслу", "Свищев, кому категорически нельзя платить, так это тебе зарплату. Из-за профнепригодности", – пишут юзеры.

Другие считают, что депутатам всегда было плевать на мнение простого народа.

Ранее подобную позицию озвучил и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, который назвал трансляции "предательством".

В тоже время российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал призывы отказаться от трансляций матчей чемпионата мира по хоккею.

Как сообщал OBOZ.UA, Вячеслав Фетисов впал в ярость после того, как стало известно о том, что сборная Франции заменит россиян на хоккейном турнире Игр-2026.

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