'Предательство. Нас выгнали как собак'. Случившееся с чемпионатом мира по хоккею вызвало шок у Фетисова

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов резко отреагировал на трансляцию матчей чемпионата мира по хоккею в России. По его словам, показывать турнир, от которого были отстранены российские и белорусские команды, – это проявление неуважения к своим.

Видео дня

Фетисов рассказал, что оказался в шоке, когда по телевидению вместо матча КХЛ показали встречу сборных с ЧМ-2025, проходящего в Швеции и Дании. Он подчеркнул, что не понимает, зачем в такой ситуации нужно транслировать игры стран, которые добивались отстранения россиян от соревнований.

Хоккеист назвал это "предательством" и напомнил, что уже третий год подряд выступает против показа подобных турниров. По его мнению, это особенно неприемлемо на фоне продолжающейся изоляции России от международного хоккея.

""Я вчера был в шоке, когда мы в компании смотрели хоккейный матч "Локомотив" – "Трактор", а потом кто-то переключил на трансляцию игры чемпионата мира. Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство. Оттуда нас выгнали как собак, а мы еще и транслируем эти матчи", – цитирует Фетисова "Р-Спорт".

В комментариях российские болельщики высмеяли такое лицемерие своего соотечественника припомнив ему1989 год, когда Фетисов уехал в США и до 1994 года играл за "Нью-Джерси Дэвилз", а в 1994—1998 годах — за "Детройт Ред Уингз".

"Это говорит человек, сбежавший за океан в НХЛ? Так кто тут предатель? Не тот ли, кто громче всех вопит?", "Потому что, Слава, в России, слава Богу, еще остались адекватные люди, в отличии от некоторых бегунков в США в конце 80-х, которые не мешают спорт с политикой, а дают насладиться игрой мировых сборных простым любителям хоккея. Конечно, это не клоуна смотреть на матчах с Белорусией, но тоже ничего", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Вячеслав Фетисов впал в ярость после того, как стало известно о том, что сборная Франции заменит россиян на хоккейном турнире Игр-2026.

Накануне матч группового этапа хоккейного мундиаля между сборными Германии и Норвегии был прерван почти на 20 минут из-за проблем с качеством льда. За три с половиной минуты до окончания первого периода на арене Jyske Bank Boxen в датском Хернинге обнаружили невероятную для турнира такого высокого уровня проблему - у борта часть льда откололась, образовав глубокую яму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!