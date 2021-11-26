Скандал в украинском хоккее: ФХУ исключила из чемпионата четыре команды

24 ноября украинский хоккей оказался в эпицентре очередного скандала. За один вечер Федерация хоккея Украины исключила из чемпионата "Донбасс" и "Краматорск", а затем еще два коллектива - "Белый Барс" и "Мариуполь" - снялись с соревнований в знак солидарности с клубами. Эти 4 команды, а также еще 3 ("Динамо" Харьков, "Молодая Гвардия" и СК "Сокол"), основали Суперлигу и, по информации СМИ, розыгрыш этого чемпионата начнется в начале декабря.

Утром 25 ноября президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко прервал суточное молчание и написал блог о том, "какой ситуация была на самом деле". Однако, мы нашли ряд несовпадений в речи Георгия Юрьевича и пообщались с бывшим генеральным менеджером УХЛ Евгением Колычевым, чтобы подробно разобрать статью президента ФХУ.

"Для Федерації хокею рішення стати частиною УХЛ не було простим, швидше вимушеним".

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Насколько мне известно, это решение было вынужденным скорее для УХЛ, чем для Федерации. Летом клубам был выдвинут ультиматум - в противном случае "Донбасс" мог бы не сыграть в Лиге Чемпионов. Касательно игроков, против них уже тогда было открыто дисциплинарное разбирательство. Насколько я помню, дело замяли аккурат после того, ФХУ стала одним из учредителей УХЛ.

"Частку ФХУ було профінансовано спонсорами та меценатами".

С уверенностью могу сказать, что перевод на счет Украинской хоккейной лиги был совершен со счета ФХУ. Так что есть вероятность, что на счет Лиги деньги были переведены из средств, которые на хоккей выделило государство.

"Для багатьох учасників спортивного процесу не секрет, що Колесніков створював Лігу під себе і повністю керував усіма процесами, що в ній відбуваються. Тим більше незалежної позиції жоден із клубів-засновників не має".

Каждый из клубов имеет независимую позицию. Яркое доказательство - ХК "Кременчук", который выступил в одной связке с Георгием Зубко по вопросам моего увольнения с поста генерального менеджера УХЛ и другим операционным вопросам. Более того, в замен на эту должность был назначен директор ДЮСШ "Кременчуг", в прошлом известный украинский хоккеист - Дмитрий Христич.

"Коли його (Бориса Колеснікова, - прим.) спроби зазнали невдачі, він підвівся і наказав підконтрольним йому клубам та співпробітникам Ліги залишити засідання. І, не промовивши жодного слова, всі до одного встали і пішли".

Тут стоит отдельно разобрать причины, по которым Борис Колесников и представители "Белого Барса", "Динамо" и Лиги досрочно покинули совещание. Они ушли после того, как Георгий Зубко начал давить на остальные клубы с целью моего увольнения, якобы за нанесенный ущерб имиджу украинскому хоккею. Президент ФХУ, несмотря на сопротивления большинства клубов на собрании, пытался единолично назначить себя главой, чтобы продавить желаемые вопросы.

ВИДЕО: https://youtu.be/1KcoCTDWHPE

"Тим часом нова угода між УХЛ і ФХУ передбачала значне розширення прав клубів. Так, хокейні команди, які грають два роки у чемпіонаті України, ставали членами Ліги автоматично".

Дополнительное соглашение ФХУ и УХЛ было подписано лично Георгием Зубко и оно касалось только формулировок регламента, спортивных и маркетинговых вопросов. Никаких условий по расширению состава учредителей там не могло быть в принципе, так как подобные решения принимаются 75% голосов участников ООО "УХЛ".

"Тобто ХК "Маріуполь", ХК "Сокіл", ХК "Краматорськ" і ХК "Дніпро" змогли б впливати на політику спортивної ліги, в якій вони грають. Відповідно команди, що не грають два роки, – вибувають. Варто зазначити, що для європейського хокею такий демократичний устрій досить звичний. Багато команд Європи мають право впливати на спортивну лігу, в якій грають. І є лише дві хокейні ліги, де учасники дуже обмежені у праві голосу, – в Росії та Україні".

Привычным для европейского хоккея является влияние клубов на чемпионат через наблюдательный совет, в который должны входить все участники соревнований. При этом состав учредителей является неизменным. Однако, наблюдательный совет Лиги был упразднен летом 2021 года - ФХУ проголосовала за такое решение своими 50% голосов.

Более того, "демократичный строй" также подразумевает влияние клубов и на политику национальной Федерации. А членами ФХУ, в отличие от Ассоциации футбола и баскетбола, могут быть только физические лица, но не клубы, школы, арены или лиги. Отмечу, что в совете ФХУ только 3 человека из 24 - представляют профессиональные клубы. И где тут демократия?

"ФХУ сплатила внесок 2 млн грн і тому вимагала провести аудит УХЛ. Те, що ми побачили, шокувало. Всі документи Ліги знаходяться в абсолютно невідповідному стані. Наприклад, немає важливих та основних документів: договорів з командами, спонсорами, з телевізійним партнером. Незрозуміло, як отримують гроші працівники Ліги. Виявлено безліч платежів, логіку яких важко пояснити. Скажімо, Ліга платила гроші своєму інформаційному партнерові каналу XSPORT (що належить Колеснікову) замість того, щоб транслятор перераховував кошти за право показувати матчі".

На самом деле, ФХУ не требовала у УХЛ провести аудит. Внутренний аудит был проведен по моему запросу, причём после моего назначения на должность генерального менеджера.

Копии договоров с командами и с телевизионным партнером были переданы ФХУ по их запросу, о чем есть соответствующие расписки. На этих документах, в том числе, есть и подпись от Дмитрия Христича. Договор со спонсорами составляет коммерческую тайну, поэтому непонятно, о каких документах "в несоответствующем состоянии" идет речь.

Только 25 ноября со мной связался Дмитрий Христич и начал диалог о передаче дел лиги. Я полностью поддержал его запрос и жду от него перечесть необходимых ему документов.

"Цікаво, що коли стався расистський скандал із гравцем "Кременчука" Андрієм Денискіним, який у матчі проти "Донбасу" продемонстрував недвозначний жест на адресу темношкірого гравця суперника Джалена Смерека, Количев відразу розіслав інформацію про це в Міжнародну федерацію хокею, іноземні клуби, ЗМІ".

Иностранные СМИ, игроки НХЛ, а тем более ИИХФ отреагировали на этот жест, потому что он является абсолютно неприемлемым. Любой подобный инцидент вызывает огромный резонанс в мире. Неважно, где он происходит - на льду, на футбольном поле или просто на улице.

30-го сентября Федерация пыталась меня уволить за "нанесение ущерба имиджу украинскому хоккею". Однако, в век современных коммуникаций подобные действия не могут быть незамеченными. Единственное, что я сделал в ситуации со скандалом – не стал препятствовать распространению информации об инциденте. Именно за это со мной свели счёты.

"Річ у тім, що клуби платять близько 300 тис. грн за участь у змаганнях Ліги. Для українського хокею це значні суми. Тому необхідно було якось зрівняти не лише права команд, а й фінансові внески. Цікавість до українського хокею виявила компанія VBET, запропонувавши хороші умови – наприклад, командам не потрібно було сплачувати щорічний внесок, але за кожне очко в турнірній таблиці клуб отримував би приблизно по 100 тис. грн. За вихід у плей-оф та інші стадії групового турніру команда теж отримувала би значні суми".

В одном туре УХЛ в сезоне 2021/22 разыгрывается как минимум 8 очков. Всего в чемпионате 42 тура. Таким образом, суммарно команды распределяют между собой в турнирной таблице регулярки минимум 336 очков. ФХУ, обещая каждому клубу по 100 тысяч гривен за каждый набранный балл, необходимо выплатить командам минимум 33,6 миллиона гривен только за регулярку. А еще должны быть бонусы за выход в полуфинал — 8 миллионов гривен, и бонус за чемпионство — 8 миллионов гривен. Насколько мне известно, в 2012 году такую систему начисления бонусов предлагал руководителям КХЛ Борис Колесников. К слову, эту систему в КХЛ действительно приняли. Это предложение было озвучено Борисом Колесниковым во время личного разговора между Анатолием Брезвиным, Георгием Зубко и мной.

Таким образом, бюджет с учётом такой выплаты бонусов клубам, оплаты судейства, а также общих расходов на проведение чемпионата окажется в районе 60 миллионов гривен. В то же время, VBET, по словам Георгия Зубко, предложил на этот сезоне Лиге 11 миллионов гривен. Даже если из этой суммы оплатить только судейство, клубы в наилучшем случае получили бы по 1 миллиону. Но кто, в таком случае, покрыл бы расходы на проведение чемпионата и телетрансляции? Вместо этого клубы-лидеры чемпионата "Донбасс", "Сокол" и "Кременчуг" подписали индивидуальные контракты на суммы значительно больше 1 миллиона.

Добавлю, что клубы передают интеллектуальные права вместе с подписанием договора об участии в чемпионате, и на момент переговоров о спонсорстве чемпионата у меня не было полномочий, чтобы их продавать. Не думаю, что сама ФХУ получила от клубов разрешение вести переговоры с потенциальными спонсорами от их лица, а также от лица Лиги.

"Вище я згадував про збори УХЛ 11 листопада. Так от, після них Колесніков у наказовому порядку та напередодні гри на турнірі в Будапешті відкликав своїх гравців зі збірної України. Важливо – не хокеїсти так вирішили, а їм саме наказали!"

В Украине не существует трудовой повинности, как в Советском Союзе. Каждый игрок сам решает ехать ему в сборную или нет. Тем более, если речь идет о товарищеском турнире в разгар основного чемпионата. Другой вопрос, имеет ли право Федерация отстранять игроков от участия в чемпионате, если хоккеисты принципиально не хотят играть в сборной под эгидой организации, которая поощряет расизм, работает с журналистами-неонацистами и диктует клубам, как им работать?

"Уточню, в договірних документах виписано пріоритет саме щодо збірної України. І зрозуміло, що ФХУ застосувала дисциплінарні санкції щодо гравців, які покинули збірну, – їм заборонено виступати. Як і щодо клубів, які випускають на лід таких гравців, – таким присуджується технічна поразка".

Раз уж мы заговорили о приоритете сборной Украины и ситуации с турниром в Будапеште, то стоит отметить, что вместо семерых игроков, которые приняли решение уехать из расположения сборной, ФХУ вызвала 7 российских хоккеистов.

Георгий Зубко и в своей программе, и во всех интервью, всегда открыто декларировал, что приоритет ФХУ – украинский игрок. Так почему же Федерация не дала шанс проявить себя украинцам, которые не попали в расширенный состав сборной, отдав их места россиянам?

"Коли наші міжнародні партнери почули, що відбувається в Україні, вони були шоковані, і сказати так це делікатно промовчати. Щоб так відверто зраджувати інтереси збірної, а отже і власної країни, – такого не було у жодному виді спорту у світі".

К сожалению, Георгий Юрьевич целенаправленно забыл упомянуть еще один вопиющий случай в украинском хоккее. В 2007 году сборную Украины прямо перед чемпионатом мира в России покинули Константин Касянчук, Артем Остроушко, а также нынешние тренеры национальной сборной Украины Вадим Шахрайчук и Константин Симчук. К слову, это был последний сезон, когда сборная Украины играла в элите. Тогда Украина проиграла все пять матчей и опустилась во второй дивизион. С тех пор сборная Украины только понизилась в классе.

Если говорить о последующем отстранении игроков "Донбасса" и "Краматорска" от игр, а также снятия этих клубов с чемпионата, то это выглядит как очередная расправа. Мне известно, что клубы уже обратились в суд, поскольку считают, что Федерация не имела права лишать игроков права на работу. Ну а снимать за это клубы с чемпионата - очередное проявление неуважения к людям, которые вкладывали свои деньги и силы в развитие хоккея в Украине.

"Крім цього, федерація займається розробкою єдиного методу підготовки хокеїстів зі Швецією та Канадою, залучає спонсорів, ініціює різноманітні змагання – Кубок країни, МХЛ, Першу лігу. І багато іншого".

Этот пункт также вызвал у меня много вопросов. Когда меня назначили генеральным менеджером Лиги, я принес Федерации конкретный план развития хоккея в Украине. По большей части он, конечно, касался детского и молодежного хоккея. Из 24 существующих хоккейных школах в Украине нет ни одной, где бы был полный набор детей от 5 до 15 лет, чтобы в каждой возрастной группе было хотя бы 20 хоккеистов. Это прямая обязанность Федерации, и именно в этом заключается огромная проблема нашего хоккея.

Важно вспомнить, что по сей день наши молодые таланты уезжают в соседние страны и получают там паспорта. Я предлагал ФХУ свое видение развития молодежного хоккея и даже ездил в некоторые города, чтобы создать там молодёжные хоккейные клубы.

Увы, заинтересованности от Федерации в развитии спорта я не увидел. Вместо этого ФХУ проводит чемпионат МХЛ, где команды играют один тур в две недели, когда молодежь в этом возрасте в той же Канаде играет по 80 матчей за сезон. У подрастающего поколения элементарно нет игровой практики, а ведь именно эти хоккеисты уже через несколько лет должны выступать за национальную сборную страны.

Корень проблемы развития украинского хоккея лежит в отсутствии резерва. Откуда взяться сильным игрокам для профессиональных клубов и тем более сборных, если у нас до сих пор полностью отсутствует детский и молодежный хоккей. Но Федерация, увы, увидит проблему только в профессиональном хоккее.

В то же тремя "Первая лига" - это чистой воды фикция. В мировой практике вторая по значимости лига должна объединять фарм-клубы главных команд. По факту у нас в так называемой "Первой лиге" играют ветераны, которые давно закончили с хоккеем, а также любители. Как и в случае с УХЛ, Федерация не приложила усилий для создания "Первой лиги", и является "соорганизатором" уже существующего аматорского чемпионата. Более того, "Первая лига" проводится полностью за личные средства ее участников.