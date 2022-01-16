СК 'Сокол' всухую обыграл 'Белый Барс', завершив выездную серию победой

15 января в рамках 11-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" встретился с СК "Сокол".

В первом периоде "Сокол" начал игру с активного прессинга, постоянно атакуя ворота Василия Полгородника, но ставка на быструю шайбу не сработала, а белоцерковцам удалось навязать свою игру противнику. Тем не менее, успеха подопечные Олега Микульчика достигли под конец периода, реализовал большинство – Виктор Шахворостов вывел команду вперёд.

Во втором периоде "Сокол" намеревался увеличить преимущество, а "Белый Барс", в свою очередь, старался сравнять счёт. При высоких скоростях атак и большом количестве моментов, команды все же не смогли изменить счет на табло.

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В завершающей двадцатиминутке "Сокол" удвоил преимущество – свою дебютную шайбу в хоккейной Суперлиге забросил Тигран Манукян. Киевляне не сбавляли обороты и увеличили отрыв до 3:0 - голом отметился Дмитрий Марченков. До конца третьего периода белоцерковцы старались создать моменты у ворот Артура Оганджаняна, но реализовать эти броски у них так и не удалось. Матч завершился со счётом 0:3.

"Белый Барс" - СК "Сокол" 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Шайбы: 0:1 Шахворостов (Костицын, Иванов, больш.), 18:57; 0:2 Манукян (Моксунен), 46:16; 0:3 Марченков (Беляков), 50:56

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Грицюк - Кулешов, Алексюк - Наливайко, Селин - Шистеров, Собко; Говорушко - Куцевич (К) - Семёнов, Брага - Качан - Лесников, Удовиченко - Геворкян - Попережай, Микитюк.

СК "Сокол": Оганджанян (Яковлев); Дорофеев (А) - Халиков, Мицкевич - Шуленин, Моксунен - Амиров, Петрухно (К) - Фроленко; Шахворостов - Иванов - Костицын (А), Мельников - Беляков - Марченков, Олейник - Никоноров - Манукян, Курах.