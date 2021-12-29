СК 'Сокол' с дублем Марченкова обыграл 'Белый Барс'

28 декабря,

в Броварах свой заключительный матч в 2021 году в рамках 6-го тура хоккейной Суперлиги Париматч сыграли СК "Сокол" и "Белый Барс".

И хоть в стартовом отрезке матча команды показали достаточно равный и насыщенный моментами хоккей, но уже во второй половине периода киевлянам удалось навязать свои игру противнику из Белой Церкви и забросить две шайб в ворота Василия Полгородника - по голу в свой актив записали защитники Денис Петрухно и Никита Мицкевич.

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Во втором периоде команды устроили голевые качели, дважды обменявшись голами - сначала на шайбу Дмитрия Марченкова ответил Владислав Брага, а затем поочереди отметились Иван Беляков и Богдан Наливайко. На второй перерыв команды ушли со счетом 4:2 в пользу киевлян.

Большую часть третьего периода играли без заброшенных шайб, существенно сбавив скорости своих атак. Только под конец периода СК "Сокол" удалось довести счет до уверенного, отличившись в воротах "Белого Барса" еще три четыре - счет 8:2 на табло установили Дмитрий Шуленин, Дмитрий Марченков, Роман Халиков и Виктор Шахворостов.

СК "Сокол" - "Донбасс" 8:2 (2:0, 2:2, 4:0)

Шайбы: 1:0 Петрухно, 14:42; 2:0 Мицкевич (Мельников, Беляков), 19:32; 3:0 Марченков (Шахворостов, Костицын, больш.), 22:58; 3:1 Брага (Куцевич, Лесников), 27:13; 4:1 Беляков (Мельников, Мицкевич, больш.), 29:35; 4:2 Наливайко (Алексюк, больш.), 37:10; 5:2 Шуленин (Иванов, Мицкевич, больш.), 56:21; 6:2 Марченков (Олейник), 57:01; 7:2 Халиков (Костицын, Шахворостов), 57:41; 8:2 Шахворостов (Костицын, Марченков, больш.), 58:49;

СК "Сокол": Яковлев (Макаренко); Дорофеев (А) - Халиков, Шуленин - Мицкевич, Петрухно - Фроленко; Шахворостов - Марченков - Костицын (А), Мельников - Беляков - Иванов, Амиров - Олейник - Никоноров, Курах - Хирса.

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Наливайко - Кулешов, Грицюк - Селин, Алексюк (А) - Собко; Геворкян - Куцевич (К) - Лесников (А), Удовиченко - Собченко - Попережай, Брага - Качан - Микитюк, Неверов.