СК 'Сокол' добыл волевую победу над 'Мариуполем' и вышел на второе место в турнирной таблице

6 января в рамках 9-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Мариуполь" принимал СК "Сокол".

Первый отрезок встречи команды провели абсолютно на равных - "Мариуполь" и СК "Сокол" совершили 10 и 9 бросков в створ ворот противников соответственно. Однако, высокое мастерство голкиперов не позволило командам открыть счет и на первый перерыв хоккеисты ушли с нулями на табло.

Хоть и второй период также завершился без заброшенных шайб, однако именно гости выглядели гораздо активнее у ворот Алексея Трифонова. Таким образом, по итогам второй двадцатиминутки киевляне перебросали "чаек" со счетом 10:4.

Видео дня

Без заброшенных шайб команды отыграли и большую часть третьего отрезка встречи - ни один из клубов не хотел уступать ни в одном игровом моменте. Только за 6 минут до конца матча СК "Сокол" смог распечатать ворота Алексея Трифонова и сразу дважды - дубль оформил Виктор Шахворостов. Эти шайбы поставили голевую точку в матче, который завершился волевой победой киевлян и вывел СК "Сокол" на чистое второе место в турнирной таблице.

"Мариуполь" - СК "Сокол" 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 Шахворостов (Беляков, Никоноров), 53:57; 0:2 Шахворостов (Мельников), 54:55;

Мариуполь: Трифонов (Дуве); Декало - Лысенко, Алексеев - Артамонов, Олендаренко - Горечишников, Зуев - Филимонов; Тютченко - Твердохлебов - Казаковцев (А), Чердак - Мазур (К) - Щербатов (А), Костиков - Бойко - Севанькаев, Коваленко - Ружников - Янишевский.

СК Сокол: Яковлев (Оганджанян); Халиков - Дорофеев (А), Шуленин - Мицкевич, Петрухно (К) - Фроленко, Моксунен - ; Костицын (А) - Марченков - Иванов, Олейник - Шахворостов - Мельников, Никоноров - Беляков - Амиров, Курах - Хирса.