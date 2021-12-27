СК 'Сокол' добыл уверенную победу в матче с 'Белым Барсом' на выезде

26 декабря "Белый Барс" сыграл с "Соколом" в рамках 4-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.

В первом периоде Никита Малухин забросил шайбу и вывел гостей вперёд. После пропущенного на экваторе периода года, белоцерковцы выровняли игру и несколько раз побеспокоили голкипера киевской команды, но изменить счёт до перерыва им не удалось.

Во втором периоде "Сокол" не сбавлял обороты и довел свое преимущество до уверенных 4:0 – по голу на свой счет записал Дмитрий Шуленин, Виктор Шахворостов и Сергей Мельников. После четвертой пропущенной шайбы "Белый Барс" совершил камбэк и на последней минуте второго периода сократил свое отставание до двух шайб голами Михаила Геворкяна и Валентина Микитюка.

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В третьем периоде "Сокол" закрепил за собой победу - сначала Дмитрий Марченков отметился дебютным голом в ХСУ и забросил пятую шайбу команды, затем по шайбе забросили Дмитрий Шуленин и Сергей Дорофеев. Матч завершился со счётом 2:7.

"Белый Барс" - "Сокол" 2:7 (0:1, 2:3, 0:3) Шайбы: 0:1 Малухин (Никоноров), 10:45; 0:2 Шуленин (Мицкевич), 22:07; 0:3 Шахворостов (Костицын), 28:02; 0:4 Мельников (Беликов), 31:40; 1:4 Геворкян (Наливайко, Квасенко), 39:27; 2:4 Микитюк, 39:59; 2:5 Марченков (Шахворостов, Костицын), 53:51; 2:6 Шуленин, 54:10; 2:7 Дорофеев (Марченков, Шахворостов), 59:33

"Белый Барс": Квасенко (Полгородник); Селин - Грицюк, Алексюк (А) - Собко, Кулешов - Наливайко; Куцевич (К) - Качан (А) - Лесников, Брага - Геворкян - Попережай, Удовиченко - Собченко - Микитюк

"Сокол": Яковлев (Оганджанян – с 56:21); Дорофеев (А) - Халиков, Мицкевич - Шуленин, Петрухно (К) - Амиров, Фроленко; Марченков - Шахворостов - Костицын (А), Мельников - Беляков - Олейник, Курах - Малухин - Никоноров