Швеция разгромила Россию, Канада – Чехию на старте ЧМ по хоккею среди молодежи. Видео

В канадских городах Эдмонтон и Ред-дир стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных (U-20), который традиционно проводится под Новый год. В первый день группового этапа сборная России, один из фаворитов турнира, разгромно проиграла шведам со счетом 3:6.

Что интересно, скандинавы выиграли каждый из трех периодов с разницей в одну шайбу – 1:0, 2:1, 3:2. Причем, россияне превзошли соперника по броскам 30:24, но это не спасло их от крупного поражения. Смотрите лучшие моменты игры в Ред-дир.

А вот родоначальники хоккея, канадцы, с таким же счетом 6:3 разобрались с чехами. Причем, "кленовые" проявили характер и отыгрались с 1:3, забросив пять шайб подряд.

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Также в ночь на 27 декабря Финляндия победила Германию (3:1), а США – Словакию (3:2).

Напомним, в высшем дивизионе молодежного ЧМ выступают 10 сборных, разбитых на две группы.

В плей-офф по итогам группового этапа выходят восемь команд.

Тройку фаворитов турнира по мнению букмекеров составили сборные Канады, США и России. На прошлогоднем ЧМ в Эдмонтоне американцы в финале обыграли канадцев, а финны взяли верх над россиянами в дуэли за "бронзу".

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