Шайба Владимира Чердака принесла победу 'Мариуполю' в овертайме с 'Белым Барсом'

4 января "Мариуполь" сыграл с "Белым Барсом" в рамках 7-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.

В первом периоде счёт открыл "Мариуполь" – Владислав Бойко забросил шайбу в своём дебютном матче в хоккейной Суперлиге. "Белый Барс" сравнял счёт, играя в большинстве - гол забил Андрей Удовиченко. Еще до первого перерыва "стальные чайки" вышли вперёд – Элиезер Щербатов обыграл Германа Квасенко. Богдан Наливайко отыграл шайбу для белоцерковцев. На перерыв команды ушли со счётом 2:2.

Во втором периоде команды попеременно обменивались моментами, "Мариуполь" прессинговал "Белый Барс", но шайбу забросить не удалось. Белоцерковцы нанесли ответную атаку и Никита Лесников вывел команду вперёд, обыграв Алексея Трифонова – 3:2.

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В завершающей двадцатиминутке подопечные Сергея Витера быстро сравняли счёт – на третьей минуте третьего игрового отрезка Максим Горечишников забросил шайбу в ворота Германа Квасенко. Командам не удалось изменить счёт до конца периода. Победу "Мариуполю" в овертайме принесла шайба Владимира Чердака.

"Мариуполь" - "Белый Барс" 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 Бойко (Тютченко, Лысенко), 01:30; 1:1 Удовиченко (Куцевич, больш.), 04:26; 2:1 Щербатов (Алексеев, Чердак, больш.), 15:45; 2:2 Наливайко (Брага), 16:58; 2:3 Лесников (Грицюк), 38:21; 3:3 Горечишников (Зуев), 42:15; 4:3 Чердак (Бойко, Горечишников), 63:30

Мариуполь: Трифонов (Дуве); Алексеев - Артамонов, Декало - Лысенко, Зуев - Горечишников; Костиков - Мазур (К) - Щербатов (А), Тютченко - Твердохлебов - Севанькаев, Чердак (А) - Бойко - Янишевский, Филимонов - Ружников - Коваленко.

Белый Барс: Квасенко (Полгородник); Селин - Грицюк, Наливайко - Алексюк, Кулешов - Шистеров, Собко; Говорушко - Куцевич - Удовиченко, Попережай - Качан - Геворкян, Брага - Собченко - Лесников, Микитюк.