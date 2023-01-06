Победа молодежной сборной Канады на чемпионате мира 2023 года по хоккею должно вызывать чувство стыда у спортсменов из Северной Америки. Турнир, который прошел без участия национальной команды России является неполноценным, а сам триумф "кленовых листьев" фальшивым.

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Такое абсурдное и истеричное заявление сделал бывший хоккеист сборной страны-агрессора Александр Юдин в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Z-патриот заявил, что канадцы якобы испугались играть с россиянами и потому выступили за отстранение террористов от соревнований. Интересно, что за последние 20 лет РФ лишь однажды выигрывала "золото" МЧМ по хоккею, а канадцы – 10 раз.

"С утра вижу в новостях, как теннисистки и певички из Канады поздравляют свою сборную с победой на МЧМ. Чтобы гордиться такой победой, надо действительно быть девочкой из Тик-Тока и ничего не понимать в хоккее. Ну, а хоккейная Канада должна просто прятать глаза от стыда после этого "золота". Потому что оно фальшивое. Без нашей сборной МЧМ – на 100% ненастоящий. Неудивительно, что соперничать с русскими просто испугались", – сказал Юдин.

Отметим, что Канада в финале молодежного ЧМ в овертайме обыграла Чехию – 3:2. "Бронзу" турнира завоевали США, в невероятном матче обыгравшие Швецию, – 8:7.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор Александр Шмурнов жестко высказался в адрес лучшего хоккеиста страны-агрессора Александра Овечкина из-за его участие в команде диктатора Владимира Путина.

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