Громкий скандал в Польше. Российский хоккеист оказался шпионом и получил тюремный срок

Российский хоккеист Максим Сергеев осужден в Польше на 2 года и 11 месяцев за шпионаж. 21-летний уроженец Казани также оштрафован на 5 200 злотых (1 220 евро).

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Как сообщает издание hokej.net, Сергеев, выступавший за польский хоккейный клуб "Заглембе Сосновец", оказался агентом российской разведки. Молодой защитник вел двойную жизнь: днем он выходил на лед в составе молодежных лиг, а ночью выполнял задания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

На видео Сергеев под номером 12 в белой форме, после общего провала команды в атаке.

Максим был завербован через Telegram и сначала занимался публикацией пропагандистских материалов в соцсетях за вознаграждение в криптовалюте. Однако со временем его задания становились все серьезнее. Он фотографировал стратегически важные объекты, такие как железнодорожный вокзал в Перемышле и предприятия военной промышленности на юге Польши.

Польские спецслужбы задержали хакера-шпиона после того, как нашли у него на компьютере материалы, связанные с российской группировкой Вагнера. В ходе следствия выяснилось, что Максим входил в состав шпионской сети, которой руководил некий "Андрей". В общей сложности группировка насчитывала 16 человек, 14 из которых уже задержаны.

Максим признал свою вину и заключил сделку со следствием, что позволило ему избежать максимального срока наказания, который за шпионаж в Польше составляет 10 лет. Он был приговорен к трем годам тюрьмы.

26 мая 2025 года Сергеева депортируют в Россию. До этого момента он будет отбывать наказание в Люблинской тюрьме.

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