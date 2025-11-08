Российская армия убила украинского хоккеиста

На фронте погиб игрок хоккейного клуба "ШВСМ" Киев и штаб-сержант Вооруженных сил Украины Александр Никонов. Ему было 30 лет.

О гибели спортсмена сообщили представители клуба в Instagram.

"Вчера оборвалась жизнь штаб-сержанта ЗСУ и игрока хоккейного клуба "ШВСМ" Киев Александра Никонова. На щите", – говорится в сообщении команды.

Никонов защищал Украину с первых месяцев полномасштабного вторжения. До войны он выступал в украинском хоккейном чемпионате и считался перспективным игроком.

Все желающие могут помочь семье погибшего героя, сделав пожертвование на карточку жены Светланы Никоновой: 4149629363925553

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший хоккеист ряда украинских клубов Макар Ерофеев погиб на войне с российскими оккупантами. 24-летний спортсмен стал жертвой вражеского обстрела 11 ноября в боях за Андреевку на Бахмутском направлении.

