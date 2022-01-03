Пьяные российские хоккеисты обвинили чехов во лжи в скандале со снятием с самолета. Те ответили

Новыми подробностями обрастает история снятия с самолета в Калгари молодежной сборной России по хоккею. Спортсмены возрастом до 20 лет возвращались домой с чемпионата мира, но авиакомпания Air Canada вынудила россиян покинуть самолет за нарушение масочного режима, пребывание в нетрезвом состояние и курение.

При этом, как пишет сайт hokej.cz, пострадала и сборная Чехии. Хоккеисты этой команды также были одеты в серые свитера, которые получили от организаторов. Поэтому стражи порядка вывели из самолета всех, кто был в одинаковых свитерах – чехов и россиян. У кого какая надпись на одежде, разбираться не стали. Хотя на свитерах была написана страна, которую представляли спортсмены.

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В этом ситуации повезло сборной Финляндии, которая также летела скандальным рейсом. Но у этой команды свитера были синего цвета, а их поведение отличалось от парней в сером, поэтому им позволили улететь в немецкий Франкфурт.

После того, как чехи опубликовали свою версию событий, российские хоккеисты и некоторые СМИ назвали ее ложью. Говорили, мол, они не поняли инструкции экипажа, а единственная ошибка игроков РФ была в плохо надетых масках. Хотя рассказ чехов о хамском поведении россиян, курении в том числе и их главного тренера Сергея Зубова подтверждали очевидцы.

В итоге авиакомпания извинилась перед сборной Чехии, предоставила ей отель и отправила следующим рейсом. Причем, чехам пообещали, что они не будут пересекаться в самолете с россиянами. Историю с задержкой рассказал менеджер чешской команды Отакар Черны. Ее также подтвердили и трое менеджеров сборной Словакии, которые везли домой хоккейную амуницию.

Из-за этого инцидента популярный комментатор Губерниев назвал идиотами и свиньями российских хоккеистов, которых сняли с рейса по пути с МЧМ.

Как сообщал OBOZREVATEL, происходившее на МЧМ по хоккею назвали настоящим кошмаром. Бывший глава Международной федерации Рене Фазель отозвался об отмене турнира.