'Пусть боятся': хоккеист из РФ выступил с угрозами в адрес участников турнира, который Россия выиграла один раз за 20 лет

Российский хоккеист Даниил Апальков выступил с пафосным заявлением о том, что молодежный чемпионат мира не интересен без участия сборной из РФ. Нападающий "Барыса" обратился с угрозами в адрес соперников, выразив уверенность в том, что после снятия отстранения на участия в международных турнирах его соотечественники обязательно выиграют турнир.

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Об этом Апальков заявил в комментарии порталу Metaratings. При этом хоккеист, который принимал участие в молодежном первенстве планеты, забыл, что российская сборная за последние 20 лет выиграла турнир лишь один раз, а с 2019 года попала в призы также один раз.

"В принципе это обалденный турнир, что говорить. Это колоссальный опыт для любого начинающего молодого хоккеиста – показать себя и проверить свои силы на этом уровне. Сейчас без наших ребят нет интереса. Конечно, пусть боятся, как только опять Россия придет. Я думаю, что ребята порадуют и болельщиков, и страну. Но тут опять же не от нас зависит, что и как дальше будет", – сказал Апальков.

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