'Пока идет 'СВО'... Третьяк сделал заявление про судьбу России в мировом спорте

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что не рассчитывает на возвращение национальной команды на международную арену, пока продолжается война в Украине. По его словам, Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает ссылаться на вопросы безопасности.

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"Поэтому пока идет СВО, я думаю, у нас международных игр не будет", – отметил Третьяк в интервью "Комсомольской правде".

Он добавил, что мировые турниры, ранее запланированные в России, отменялись под этим же предлогом, несмотря на отсутствие реальных претензий к условиям в стране. Третьяк также подчеркнул, что даже смена руководства Международного олимпийского комитета не гарантирует изменений – ключевое решение остается за IIHF.

Ранее IIHF продлила отстранение российских и белорусских команд от участия в международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле прошлого года Третьяк спровоцировал бурную реакцию у соотечественников после своих слов о популяризации детско-юношеского хоккея. 71-летний бывший вратарь сборной СССР заявил, что "хоккей – это не просто спорт".

9 января 2024-го Третьяк был высмеян российскими болельщиками после хвалебного интервью в адрес Владимира Путина.

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